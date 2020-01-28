В Госдуму внесут проект об индексации пенсий опекунов-пенсионеров

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов, в ближайшие дни будет внесен в Госдуму, сообщил глава фракции Законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов, в ближайшие дни будет внесен в Госдуму, сообщил глава фракции "Единая Россия" , вице-спикер Госдумы Сергей Неверов

Как ранее пояснял Неверов, согласно действующему законодательству, пенсионеры, являющиеся опекунами, получают вознаграждение в размере порядка 3-4 тысяч рублей, однако из-за этого попадают в категорию работающих пенсионеров. В связи с этим индексация их пенсий не производится.

Во вторник пресс-служба фракции "Единая Россия" сообщила, что вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и первый замруководителя фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев 28 января провели рабочую встречу с новым министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым. На встрече обсуждалась реализация задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, в частности, законодательное обеспечение новых инициатив о выплате материнского капитала и пособий для семей с детьми.

"Поднимался и вопрос восстановления индексации пенсий для пенсионеров-опекунов, воспитывающих детей и получающих выплаты из региональных бюджетов. Соответствующий законопроект по поручению президента России Владимира Владимировича Путина подготовлен депутатами совместно с Минтрудом и в ближайшие дни будет внесен в Госдуму", - приводятся в сообщении пресс-службы фракции слова Неверова.