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В Госдуму внесут проект об индексации пенсий опекунов-пенсионеров
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РИА Новости

В Госдуму внесут проект об индексации пенсий опекунов-пенсионеров

13:35 28.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов, в ближайшие дни будет внесен в Госдуму, сообщил глава фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
Как ранее пояснял Неверов, согласно действующему законодательству, пенсионеры, являющиеся опекунами, получают вознаграждение в размере порядка 3-4 тысяч рублей, однако из-за этого попадают в категорию работающих пенсионеров. В связи с этим индексация их пенсий не производится.
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Во вторник пресс-служба фракции "Единая Россия" сообщила, что вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и первый замруководителя фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев 28 января провели рабочую встречу с новым министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым. На встрече обсуждалась реализация задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, в частности, законодательное обеспечение новых инициатив о выплате материнского капитала и пособий для семей с детьми.
"Поднимался и вопрос восстановления индексации пенсий для пенсионеров-опекунов, воспитывающих детей и получающих выплаты из региональных бюджетов. Соответствующий законопроект по поручению президента России Владимира Владимировича Путина подготовлен депутатами совместно с Минтрудом и в ближайшие дни будет внесен в Госдуму", - приводятся в сообщении пресс-службы фракции слова Неверова.
Неверов уточнил, что "законопроект направлен на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами и получающих за это выплаты".
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