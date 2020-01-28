Мосгордума продумает меры по повышению финансовой грамотности горожан

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мосгордума проработает меры по повышению финансовой грамотности и безопасности горожан, в первую очередь лиц старшего поколения, сообщила журналистам депутат МГД Наталия Метлина.

"К чему мы все-таки пришли – это организовать обучение москвичей, в первую очередь лиц старшего возраста, основам финансовой грамотности... Второй момент – усилить контроль ответственности операторов электронных денежных средств за деятельностью организации, с которой он заключает договоры на операционные услуги", - сообщила Метлина.

Также депутат заявила, что обратится в департамент СМИ для организации постоянной информационной кампании по повышению финансовой грамотности москвичей. Особое внимание планируется уделить созданию социальных роликов и постоянному информированию через окружные СМИ.

"Хотел бы предложить ряд вопросов для рассмотрения на законодательном уровне: о блокировке операторами сотовой связи входящих и исходящих телефонных соединений, использующих функцию подмены звонков, о внесении мер ответственности за использование третьими лицами чужих банковских карт и расчетных счетов, о создании упрощенной формы информационного взаимодействия между заинтересованными участниками процесса - государства и бизнеса", - заявил на заседании в МГД замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД Москвы, полковник полиции Олег Колтунов.

Как сообщил журналистам глава комиссии МГД по спорту, молодежной политике и безопасности Кирилл Щитов, депутаты также могут выступить с инициативой вести ответственность банков за утечку личной информации или денежных средств. Депутат уточнил, что планируется увеличить штраф до 75 тысяч рублей за утечку данных.