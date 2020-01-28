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Мосгордума продумает меры по повышению финансовой грамотности горожан
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РИА Новости

Мосгордума продумает меры по повышению финансовой грамотности горожан

13:31 28.01.2020
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мосгордума проработает меры по повышению финансовой грамотности и безопасности горожан, в первую очередь лиц старшего поколения, сообщила журналистам депутат МГД Наталия Метлина.
"К чему мы все-таки пришли – это организовать обучение москвичей, в первую очередь лиц старшего возраста, основам финансовой грамотности... Второй момент – усилить контроль ответственности операторов электронных денежных средств за деятельностью организации, с которой он заключает договоры на операционные услуги", - сообщила Метлина.
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Также депутат заявила, что обратится в департамент СМИ для организации постоянной информационной кампании по повышению финансовой грамотности москвичей. Особое внимание планируется уделить созданию социальных роликов и постоянному информированию через окружные СМИ.
"Хотел бы предложить ряд вопросов для рассмотрения на законодательном уровне: о блокировке операторами сотовой связи входящих и исходящих телефонных соединений, использующих функцию подмены звонков, о внесении мер ответственности за использование третьими лицами чужих банковских карт и расчетных счетов, о создании упрощенной формы информационного взаимодействия между заинтересованными участниками процесса - государства и бизнеса", - заявил на заседании в МГД замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД Москвы, полковник полиции Олег Колтунов.
Как сообщил журналистам глава комиссии МГД по спорту, молодежной политике и безопасности Кирилл Щитов, депутаты также могут выступить с инициативой вести ответственность банков за утечку личной информации или денежных средств. Депутат уточнил, что планируется увеличить штраф до 75 тысяч рублей за утечку данных.
"Я думаю, что законодательно необходимо обозначить ответственность банков перед клиентами. Необходимо сейчас посмотреть, можем ли мы это на госуровне урегулировать и ввести такую меру", - добавил Щитов.
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