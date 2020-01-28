Мемуары военной переводчицы Ржевской переиздадут к 75-летию Победы

"Самой ожидаемой новинкой весны станет переиздание легендарных мемуаров Елены Ржевской "Берлин, май 1945: Записки военного переводчика". Юная Ржевская дошла с частями Красной армии до Берлина и оказалась среди тех, кто обнаружил труп Гитлера. Впервые самую полную версию этой истории публикует издательство "Книжники", включив в издание не только бумаги Гитлера и Бормана, страницы дневников Геббельса и протоколы допросов их приближенных, но и материалы, которые никогда и нигде не были опубликованы", - рассказали в пресс-службе.