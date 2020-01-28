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2020-01-28T13:30+0300
https://ria.ru/20200128/1563965295.html
Мемуары военной переводчицы Ржевской переиздадут к 75-летию Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/42750/10/427501096_0:392:1333:1142_1036x0_80_0_0_7adee6469cc8fbce856b88284b182287.jpg
РИА Новости

Мемуары военной переводчицы Ржевской переиздадут к 75-летию Победы

13:30 28.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЕлена Моисеевна Ржевская
Елена Моисеевна Ржевская
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Елена Моисеевна Ржевская. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Полную версию мемуаров Елены Ржевской "Берлин, май 1945: Записки военного переводчика", в которую войдут ранее не опубликованные материалы, выпустят в издательстве "Книжники" весной, также впервые на русском языке представят книгу "Восточно-западная улица" юриста Филиппа Сэндса о малоизвестных подробностях Холокоста, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.
"Самой ожидаемой новинкой весны станет переиздание легендарных мемуаров Елены Ржевской "Берлин, май 1945: Записки военного переводчика". Юная Ржевская дошла с частями Красной армии до Берлина и оказалась среди тех, кто обнаружил труп Гитлера. Впервые самую полную версию этой истории публикует издательство "Книжники", включив в издание не только бумаги Гитлера и Бормана, страницы дневников Геббельса и протоколы допросов их приближенных, но и материалы, которые никогда и нигде не были опубликованы", - рассказали в пресс-службе.
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Также впервые на русском языке выпустят книгу юриста-международника Филиппа Сэндса "Восточно-западная улица": основываясь на архивах и документах Нюрнбергского процесса, разбираясь в истории собственной семьи, автор рассказывает о малоизвестных подробностях Холокоста, которые дают понимание того, что такое геноцид и преступление против человечества.
"В 2020-м издательство предсказуемо обращается к памяти о войне, закончившейся 75 лет назад. Документальное расследование международного адвоката Филиппа Сэндса — Нюрнберг и Львов, любовь и ревность, юристы нацистов и юристы, подготовившие обвинение нацизму. Военные дневники Елены Ржевской, хрупкой интеллигентки, которой было суждено участвовать в поисках и идентификации останков Гитлера. Но и еще громадье планов — израильская литература, академические исследования, детские книги и новые тома Талмуда", - рассказал гендиректор издательства Борух Горин, чьи слова привели в пресс-службе.
Нарышкин: главный приоритет в этом году – это 75-летие великой Победы
Вчера, 12:2480 лет с начала Второй мировой войны
Нарышкин: главный приоритет в этом году – это 75-летие Великой Победы
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80 лет с начала Второй мировой войныБорух ГоринМоскваЛьвовБерлин (город)
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