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Туризм
2020-01-28T13:30+0300
https://ria.ru/20200128/1563965255.html
Росавиацию попросили приостановить авиасообщение с Китаем
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РИА Новости

Росавиацию попросили приостановить авиасообщение с Китаем

13:30 28.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7
Сотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров обратилось к Росавиации с просьбой принять решение о приостановке авиасообщения с Китаем и дать рекомендации компаниям по эвакуации российских граждан из китайского Уханя в связи с распространением коронавируса, следует из письма объединения в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько (имеется в распоряжении РИА Новости).
"Общероссийское объединение пассажиров просит вас принять решение о приостановке авиасообщения с Китаем, а также принять перечень рекомендаций к компаниям в части эвакуации наших граждан, находящихся в китайском Ухане, в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV", - говорится в письме.
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Объединение отмечает, что некоторые организации уже приостановили полеты в Китай. Так, туроператор Anex Tour и авиакомпания Azur air прекратят полеты на остров Хайнань, туроператор Tez Tour и авиакомпания iFly перестанут летать в Нанкин, Шэньчжэнь и на Хайнань. Nordwind, которая выполняет чартерные рейсы в РФ по заказу китайских туроператоров, прекратит полеты по маршрутам Санкт-Петербург - Ханчжоу, Иркутск - Гуанчжоу. "Уральские авиалинии" приостановили чартерную программу на остров Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени.
"В свою очередь российские авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы в Китай, пока не сообщали о планах прекратить полеты. "Аэрофлот" и S7 лишь предложили пассажирам сдать купленные ранее билеты без доплаты. В адрес нашей организации поступают многочисленные обращения обеспокоенных пассажиров, которые просят временно приостановить авиасообщение с Китаем до нормализации ситуации с распространением вируса", - отмечается в письме.
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По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаРосавиацияКитайРоссия
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