Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае

УФА, 28 янв — РИА Новости. Женщина, которую подожгли в магазине в Соликамске, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве Пермского края.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в пермском Соликамске произошло ЧП: мужчина облил кассира горючей жидкостью и поджег.
"Состояние женщины тяжелое, сейчас она находится в реанимации краевой больницы имени Вагнера в городе Березники. Женщина получила ожоги 35 процентов тела", — сообщили РИА Новости в больнице имени Вагнера.
В следственном управлении СКР по Пермскому краю сказали, что позже проинформируют об обстоятельствах происшествия.
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