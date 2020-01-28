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Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае
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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии женщины, которую подожгли в Пермском крае

13:19 28.01.2020 (обновлено: 16:50 28.01.2020)
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
УФА, 28 янв — РИА Новости. Женщина, которую подожгли в магазине в Соликамске, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве Пермского края.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что в пермском Соликамске произошло ЧП: мужчина облил кассира горючей жидкостью и поджег.

"Состояние женщины тяжелое, сейчас она находится в реанимации краевой больницы имени Вагнера в городе Березники. Женщина получила ожоги 35 процентов тела", — сообщили РИА Новости в больнице имени Вагнера.

В следственном управлении СКР по Пермскому краю сказали, что позже проинформируют об обстоятельствах происшествия.
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УфаБерезникиПермский крайПроисшествия
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