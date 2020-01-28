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Энергоблок Белоярской АЭС впервые заработал на "топливе будущего"
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РИА Новости

Энергоблок Белоярской АЭС впервые заработал на "топливе будущего"

13:10 28.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБелоярская атомная электростанция
Белоярская атомная электростанция
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Белоярская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Историческое событие в российской атомной энергетике произошло на Белоярской АЭС в Свердловской области - в реактор на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 загружена первая серийная партия промышленного смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом").
"Первая серийная партия МОКС-топлива загружена в реактор БН-800 энергоблока №4 Белоярской АЭС. По итогам первого в своей истории капитального ремонта блок успешно возобновил работу", - говорится в сообщении.
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Белоярская АЭСРосэнергоатомРосатомМоскваСвердловская областьВ мире
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