Энергоблок Белоярской АЭС впервые заработал на "топливе будущего"

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Историческое событие в российской атомной энергетике произошло на Белоярской АЭС в Свердловской области - в реактор на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 загружена первая серийная партия промышленного смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива, сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом").
"Первая серийная партия МОКС-топлива загружена в реактор БН-800 энергоблока №4 Белоярской АЭС. По итогам первого в своей истории капитального ремонта блок успешно возобновил работу", - говорится в сообщении.