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Культура
2020-01-28T17:16+0300
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Кристина Орбакайте сломала ногу
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РИА Новости

Кристина Орбакайте сломала ногу

13:09 28.01.2020 (обновлено: 17:16 28.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Кристина Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте сломала ногу.
На своей странице в Instagram певица опубликовала фото с лангеткой и отметила, что у нее диагностировали перелом лодыжки.
"Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы", — написала она, не пояснив, как получила травму.
Артистка призналась, что впервые за всю ее эстрадную карьеру вынуждена перенести выступления, поскольку врачи запретили ей наступать на ногу минимум шесть недель.
Певица Кристина Орбакайте на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку
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