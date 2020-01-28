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Религия и мировоззрение
2020-01-28T18:23+0300
https://ria.ru/20200128/1563964418.html
Главный раввин РФ: антисемитизм в России сейчас на самом низком уровне
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РИА Новости

Главный раввин РФ: антисемитизм в России сейчас на самом низком уровне

13:06 28.01.2020 (обновлено: 18:23 28.01.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой главного раввина РоссииВстреча главного раввина России Берла Лазара с главным сефардским раввином Израиля Ицхаком Иосефом в Московском еврейском общинном центре. 9 октября 2018
Встреча главного раввина России Берла Лазара с главным сефардским раввином Израиля Ицхаком Иосефом в Московском еврейском общинном центре. 9 октября 2018
© Фото предоставлено пресс-службой главного раввина России
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Антисемитизм в России сегодня находится на самом низком историческом уровне, евреи чувствуют себя комфортно и открыто демонстрируют свое еврейство, заявил во вторник главный раввин России Берл Лазар на открытии VII съезда Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в Москве.
"Сейчас, слава богу, антисемитизм в России на самом низком уровне. Недавно в Иерусалиме отмечали День памяти жертв Холокоста. Там все заметили, что евреи в России чувствуют себя комфортно, открыто демонстрируют свое еврейство и пользуются уважением от государства и окружающих", - сказал Берл Лазар на открытии съезда.
По его словам, в России есть уникальный межнациональный и межрелигиозный диалог и "дружба с соседями".
Съезд, приуроченный к 20-летию ФЕОР, проходит 28-29 января в столичном Московском еврейском общинном центре. На него приглашены председатели общин и раввины из 140 городов страны, чиновники, представители благотворительных организаций и дипломаты, главы традиционных конфессий, деятели культуры и науки. Участники говорят о противодействии ксенофобии и антисемитизму, обсуждают деятельность еврейских общин в области образования и социальной работы, а также поддержку молодых семей, сохранение исторической правды и развития еврейской общины России.
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
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Как отметил Берл Лазар, 20 лет назад, когда основали ФЕОР, очень многие иудеи "уезжали и не видели перспективы". "Что у нас есть через 20 лет? Община работает более чем в 200 городах России, реализует сотни проектов в области религии, образования, культуры, социальной сферы, (открываются) клубы для молодежи. Каждый год открывается новая синагога и общинный центр, детские сады. Все признают, что российская община самая динамичная в мире", - сказал главный раввин России.
По его словам, таких результатов невозможно было бы достичь "без поддержки государственных структур и наших друзей". "Каждый, кто сидит в этом зале, очень много делает для общины", - подытожил он, обращаясь к участникам съезда.
Накануне при участии ФЕОР отметили Международный день памяти жертв Холокоста: в столичном Еврейском музее и центре толерантности прошла церемония зажжения свечей.
Церемония зажжения свечей, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, Москва
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В Москве зажгли свечи в День памяти жертв Холокоста
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Федерация еврейских общин России — всероссийская религиозная организация ортодоксального иудаизма, зарегистрированная в 1999 году. ФЕОР занимается развитием инфраструктуры для еврейских общин: поддерживает синагоги, воскресные и общеобразовательные школы с еврейским этнокультурным компонентом, вузы, общинные центры.
По информации пресс-службы Федерации, под эгидой ФЕОР действуют общины в 140 городах России, работают свыше 160 синагог и общинных центров, а также детские сады, школы, Еврейский университет, центры гуманитарной и социальной помощи, образовательные программы для молодежи, Еврейский музей и центр толерантности, издательство "Книжники".
20800215
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Религия и мировоззрениеевреиХолокостНовости - Религия и мировоззрениеБерл ЛазарМоскваИерусалимрелигияОбществоФедерация еврейских общин РоссииРоссия
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