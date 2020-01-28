В Москве проверят ГКБ имени Пирогова после сообщения о минировании

"Проводятся проверки в ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова на Ленинском проспекте и госпитале ветеранов войн №1 на 2-й Дубровской улице", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пациентов и персонал учреждений здравоохранения пока не эвакуируют.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.