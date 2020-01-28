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В Москве проверят ГКБ имени Пирогова после сообщения о минировании
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РИА Новости

В Москве проверят ГКБ имени Пирогова после сообщения о минировании

13:06 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Госпиталь ветеранов войн и клиническую больницу имени Н.И. Пирогова начали проверять в Москве после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Проводятся проверки в ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова на Ленинском проспекте и госпитале ветеранов войн №1 на 2-й Дубровской улице", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, пациентов и персонал учреждений здравоохранения пока не эвакуируют.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
На прошлой неделе ФСБ объявила, что вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": это интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к нему с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
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Госпиталь ветеранов войнФСБ РФРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаРоссияПроисшествия
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