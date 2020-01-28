В парламенте Ирана представили проект о выходе из ДНЯО, сообщили СМИ

ТЕГЕРАН, 28 янв – РИА Новости. Проект о выходе Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия представили в парламенте Ирана, сообщило агентство Fars.
По его данным, проект был представлен во вторник в ходе открытого заседания законодательного органа. Кроме того, по информации агентства, был представлен проект о запрете на производство, хранение и использование ядерного оружия.
Власти Ирана прежде неоднократно говорили, что не намерены обзаводиться ядерным оружием.
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