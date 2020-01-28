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В парламенте Ирана представили проект о выходе из ДНЯО, сообщили СМИ
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РИА Новости

В парламенте Ирана представили проект о выходе из ДНЯО, сообщили СМИ

13:03 28.01.2020 (обновлено: 13:18 28.01.2020)
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© Fotolia / Borna_MirТегеран, Иран
Тегеран, Иран
© Fotolia / Borna_Mir
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 янв – РИА Новости. Проект о выходе Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия представили в парламенте Ирана, сообщило агентство Fars.
По его данным, проект был представлен во вторник в ходе открытого заседания законодательного органа. Кроме того, по информации агентства, был представлен проект о запрете на производство, хранение и использование ядерного оружия.
Власти Ирана прежде неоднократно говорили, что не намерены обзаводиться ядерным оружием.
Сергей Рябков
20 января, 15:17
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