В Роскомнадзоре назвали приоритетную задачу в сфере интернета

"Как вы знаете, сегодня уже существует государственное урегулирование исследования объема телевизионной зрительской аудитории. При этом остается неурегулированной деятельность исследовательских компаний, изучающих предпочтения потребителей медиаконтента и рекламы, распространенных в сетях интернет… Чтобы получить единое понимание, какой вес имеет единица контента в той или иной среде ее распространения… нужна единая методика или набор методик таких измерений", - рассказал Субботин на круглом столе в рамках форума CSTB.