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В Роскомнадзоре назвали приоритетную задачу в сфере интернета
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РИА Новости

В Роскомнадзоре назвали приоритетную задачу в сфере интернета

13:01 28.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИнтернет
Интернет
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Интернет. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Урегулирование вопроса по созданию единой методики измерения предпочтений медиапотребителей в интернете станет одной из приоритетных задач в 2020 году, сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.
"Как вы знаете, сегодня уже существует государственное урегулирование исследования объема телевизионной зрительской аудитории. При этом остается неурегулированной деятельность исследовательских компаний, изучающих предпочтения потребителей медиаконтента и рекламы, распространенных в сетях интернет… Чтобы получить единое понимание, какой вес имеет единица контента в той или иной среде ее распространения… нужна единая методика или набор методик таких измерений", - рассказал Субботин на круглом столе в рамках форума CSTB.
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Такая методика, по словам Субботина, должна повысить доверие между участниками рыка и сделать отчетность по всем площадкам общей и прозрачной.
"В 2020 году урегулирование данного вопроса для отрасли будет являться одной из приоритетных задач", - отметил замглавы ведомства.
Сотрудник в офисе
29 декабря 2019, 17:26Новый год—2020
Итоги года: год устойчивого рунета
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