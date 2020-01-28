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СМИ: госпиталь в Пекине могут адаптировать для борьбы с коронавирусом
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РИА Новости

СМИ: госпиталь в Пекине могут адаптировать для борьбы с коронавирусом

13:00 28.01.2020
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© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
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В Центральном госпитале города Ухань. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пекинский госпиталь для пациентов с атипичной пневмонией (SARS) Сяотаншань перестраивают, возможно, для борьбы с новой эпидемией, сообщает новостной портал Jiemian со ссылкой на источники.
Отмечается, что работы ведутся уже несколько дней.
В апреле 2003 года Пекин эффективно сдерживал эпидемию атипичной пневмонии, тогда власти построили госпиталь Сяотаншань за семь дней. Площадь здания составляет 25 тысяч квадратных метров, в нем можно расположить тысячу больничных коек. В течение двух месяцев эпидемии в госпитале лечили одну седьмую всех больных атипичной пневмонией в стране.
В то время госпиталь считали настоящим чудом из-за самого низкого процента смертности от болезни - 1,2%. Основным принципом предосторожности была физическая изоляция - зоны пациентов, медицинского персонала и материально-технического обеспечения были четко разделены.
После завершения эпидемии больницу периодически обсуждали в связи с несовершенным оборудованием и многолетним простаиванием. В 2012 году власти Пекина одобрили план перепрофилирования госпиталя, его переименовали в "Пекинскую реабилитационную клинику Сяотаншань".
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Эксперт считает, что угрозы широкого распространения коронавируса нет
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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Распространение нового коронавирусаПекинВ мире
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