СМИ: госпиталь в Пекине могут адаптировать для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Пекинский госпиталь для пациентов с атипичной пневмонией (SARS) Сяотаншань перестраивают, возможно, для борьбы с новой эпидемией, сообщает новостной портал Пекинский госпиталь для пациентов с атипичной пневмонией (SARS) Сяотаншань перестраивают, возможно, для борьбы с новой эпидемией, сообщает новостной портал Jiemian со ссылкой на источники.

Отмечается, что работы ведутся уже несколько дней.

В апреле 2003 года Пекин эффективно сдерживал эпидемию атипичной пневмонии, тогда власти построили госпиталь Сяотаншань за семь дней. Площадь здания составляет 25 тысяч квадратных метров, в нем можно расположить тысячу больничных коек. В течение двух месяцев эпидемии в госпитале лечили одну седьмую всех больных атипичной пневмонией в стране.

В то время госпиталь считали настоящим чудом из-за самого низкого процента смертности от болезни - 1,2%. Основным принципом предосторожности была физическая изоляция - зоны пациентов, медицинского персонала и материально-технического обеспечения были четко разделены.

После завершения эпидемии больницу периодически обсуждали в связи с несовершенным оборудованием и многолетним простаиванием. В 2012 году власти Пекина одобрили план перепрофилирования госпиталя, его переименовали в "Пекинскую реабилитационную клинику Сяотаншань".

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.