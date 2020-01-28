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Культура
2020-01-28T17:29+0300
https://ria.ru/20200128/1563964004.html
Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе "Машина времени"
https://cdn24.img.ria.ru/images/155188/90/1551889010_0:346:2775:1907_1036x0_80_0_0_64bde4cc24daf2992077aa239869fc09.jpg
РИА Новости

Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе "Машина времени"

12:59 28.01.2020 (обновлено: 17:29 28.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМузыкант Андрей Макаревич
Музыкант Андрей Макаревич
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Музыкант Андрей Макаревич. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Фильм к 50-летию "Машины времени" не снимут из-за отсутствия финансирования, рассказал РИА Новости лидер группы Андрей Макаревич.

"Денег нет. Я не занимался сам поисками спонсорских денег, это унизительное дело", — сказал он.

При этом музыкант добавил, что в Министерстве культуры изначально были не против проекта, но затем отказали в финансовой поддержке.
Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен "Машины времени" и их снимут разные режиссеры.
Советская рок-группа "Машина времени" была основана Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ 27 мая 1969 года.
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская
10 июня 2019, 13:52
Ямпольская осудила отмену выступления "Машины времени" на концерте 12 июня
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Обсудить 35
КультураМашина времениАндрей МакаревичМосква
Популярные комментарии
У Бени Коломойского деньги есть. Нужно только съездить, что-нибудь побряцать на гитарке и спеть. За так не даст.
28 января, 13:09
vvab6
129490103
Подключил бы Олёшу Карнавального, тот быстро бы донаты собрал. Эх, Макароныч....
28 января, 13:23
Супер Марио
105331104
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