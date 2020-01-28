Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе "Машина времени"

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Фильм к 50-летию "Машины времени" не снимут из-за отсутствия финансирования, рассказал РИА Новости лидер группы Андрей Макаревич.
"Денег нет. Я не занимался сам поисками спонсорских денег, это унизительное дело", — сказал он.
При этом музыкант добавил, что в Министерстве культуры изначально были не против проекта, но затем отказали в финансовой поддержке.
Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен "Машины времени" и их снимут разные режиссеры.
Советская рок-группа "Машина времени" была основана Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ 27 мая 1969 года.
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