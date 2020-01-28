В Германии рассказали, как ее гражданин заразился коронавирусом

БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Гражданин Гражданин Германии заразился коронавирусом в ходе семинара на работе, общаясь с сотрудницей из Китая , заявил представитель минздрава Баварии Андреас Цапф на пресс-конференции в Мюнхене

"Тридцатитрехлетний мужчина во вторник, 21 января, участвовал в семинаре на предприятии, участницей семинара была гражданка Китая - предприятие имеет две компании в Китае", - заявил Цапф, который возглавляет специально созданное при минздраве Баварии подразделение инфекциологии Task Force Infektiologie.

По его словам, гражданка Китая проживает в Шанхае, однако не так давно к ней приезжали родственники из региона Уханя, где расположен эпицентр заболевания. По приезду из Германии она обратилась к врачу, у нее диагностировали пневмонию, возбудителем которой стал коронавирус. Подтверждение этому баварские врачи получили от китайских служб.

"Других случаев заболевания на данный момент не выявлено", - добавил Цапф.

Он подтвердил, что состояние здоровья госпитализированного мужчины удовлетворительное, до вчерашнего дня он ходил на работу.

Ранее в минздраве федеральной земли Бавария подтвердили первый случай заражения коронавирусом в ФРГ, состояние мужчины из округа Штарнберг клинически хорошее, он изолирован и находится под медицинским наблюдением.