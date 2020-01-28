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В Германии рассказали, как ее гражданин заразился коронавирусом
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РИА Новости

В Германии рассказали, как ее гражданин заразился коронавирусом

12:59 28.01.2020
11894
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМариенплац - центральная площадь Мюнхена
Мариенплац - центральная площадь Мюнхена
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Гражданин Германии заразился коронавирусом в ходе семинара на работе, общаясь с сотрудницей из Китая, заявил представитель минздрава Баварии Андреас Цапф на пресс-конференции в Мюнхене.
"Тридцатитрехлетний мужчина во вторник, 21 января, участвовал в семинаре на предприятии, участницей семинара была гражданка Китая - предприятие имеет две компании в Китае", - заявил Цапф, который возглавляет специально созданное при минздраве Баварии подразделение инфекциологии Task Force Infektiologie.
По его словам, гражданка Китая проживает в Шанхае, однако не так давно к ней приезжали родственники из региона Уханя, где расположен эпицентр заболевания. По приезду из Германии она обратилась к врачу, у нее диагностировали пневмонию, возбудителем которой стал коронавирус. Подтверждение этому баварские врачи получили от китайских служб.
"Других случаев заболевания на данный момент не выявлено", - добавил Цапф.
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Он подтвердил, что состояние здоровья госпитализированного мужчины удовлетворительное, до вчерашнего дня он ходил на работу.
Ранее в минздраве федеральной земли Бавария подтвердили первый случай заражения коронавирусом в ФРГ, состояние мужчины из округа Штарнберг клинически хорошее, он изолирован и находится под медицинским наблюдением.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыГерманияКитайМюнхенУханьВ мире
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