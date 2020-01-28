Парламент Эстонии упростил получение гражданства детям неграждан

ХЕЛЬСИНКИ, 28 янв - РИА Новости. Парламент Парламент Эстонии принял в третьем чтении законопроект, разрешающий родившимся в республике детям, чьи родители проживали в Эстонии до восстановления независимости, получить гражданство в упрощенном порядке, без экзаменов, сообщила во вторник пресс-служба высшего законодательного органа страны.

Представители пресс-службы уточнили, что льготой могут воспользоваться дети из семей, в которых оба родителя имеют "серые" паспорта неграждан. Это право доступно и тем, у кого один из родителей, бабушка или дедушка имеет "серый" паспорт и проживал в стране до восстановления независимости 20 августа 1991 года, а второй родитель является гражданином другого государства.

"Принятие законопроекта поддержали 64 депутата, против голосовали 26 народных избранников. Не приняли участие в голосовании 11 депутатов", - говорится в сообщении.

В Эстонии после обретения независимости гражданами стали только те, чьи родители или они лично проживали в стране до 1940 года. Остальные получают подданство в порядке натурализации. Для этого необходимо сдать экзамены на знание государственного языка и ответить на нем на вопросы по основам конституции и закону о гражданстве.