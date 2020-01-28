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Парламент Эстонии упростил получение гражданства детям неграждан
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РИА Новости

Парламент Эстонии упростил получение гражданства детям неграждан

12:58 28.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание парламента в Таллине
Здание парламента в Таллине
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание парламента в Таллине. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 28 янв - РИА Новости. Парламент Эстонии принял в третьем чтении законопроект, разрешающий родившимся в республике детям, чьи родители проживали в Эстонии до восстановления независимости, получить гражданство в упрощенном порядке, без экзаменов, сообщила во вторник пресс-служба высшего законодательного органа страны.
Представители пресс-службы уточнили, что льготой могут воспользоваться дети из семей, в которых оба родителя имеют "серые" паспорта неграждан. Это право доступно и тем, у кого один из родителей, бабушка или дедушка имеет "серый" паспорт и проживал в стране до восстановления независимости 20 августа 1991 года, а второй родитель является гражданином другого государства.
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"Принятие законопроекта поддержали 64 депутата, против голосовали 26 народных избранников. Не приняли участие в голосовании 11 депутатов", - говорится в сообщении.
В Эстонии после обретения независимости гражданами стали только те, чьи родители или они лично проживали в стране до 1940 года. Остальные получают подданство в порядке натурализации. Для этого необходимо сдать экзамены на знание государственного языка и ответить на нем на вопросы по основам конституции и закону о гражданстве.
Всего в республике проживают более 1,3 миллиона человек. Число проживающих в Эстонии граждан РФ составляет более 100 тысяч человек. Около 70 тысяч жителей определенного подданства не имеют. В 2019 году эстонское гражданство получили 732 человека. В последние годы страна неоднократно подвергалась критике со стороны России и международных организаций за большое число неграждан в стране.
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