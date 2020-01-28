"Плакала, просила Аллаха вразумить мужа". Cемья, оказавшаяся в ИГИЛ*

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Истории.doc «Плакала, просила Аллаха вразумить мужа». Cемья, оказавшаяся в ИГИЛ

Каждый год люди по собственной воле или вопреки ей оказываются в "Исламском государстве"*. Одни становятся террористами и встают на путь борьбы с "неверными", другие - осознают, что им там не место, и пытаются бежать. Как выбраться из Исламского государства* и какой ценой?