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Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.
2020-01-28T15:38+0300
https://ria.ru/20200128/1563963800.html
"Плакала, просила Аллаха вразумить мужа". Cемья, оказавшаяся в ИГИЛ*
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563963683_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_9f9597990c9d7487108e624f350bb8aa.jpg
РИА Новости

"Плакала, просила Аллаха вразумить мужа". Cемья, оказавшаяся в ИГИЛ*

14:00 28.01.2020 (обновлено: 15:38 28.01.2020)
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Истории.doc
«Плакала, просила Аллаха вразумить мужа». Cемья, оказавшаяся в ИГИЛ
Вчера, 14:00
Каждый год люди по собственной воле или вопреки ей оказываются в "Исламском государстве"*. Одни становятся террористами и встают на путь борьбы с "неверными", другие - осознают, что им там не место, и пытаются бежать. Как выбраться из Исламского государства* и какой ценой?
Когда Каримм** уезжал из Петербурга в Иран, он уже был уверен в том, что "Исламское государство"* - единственное богоугодное место на земле. Тот самый заветный "халифат". Он решил переехать туда, рассчитывая дать семье "лучшую жизнь".
Из этого "рая на земле" его жена Дильноз бежала с четырьмя детьми. Рискуя жизнью. Пять лет она провела в невыносимых условиях и, наконец, оказалась дома, в Узбекистане, но уже без мужа. Его казнили за попытку оставить ИГИЛ*.
Журналист "РИА Новости" Филипп Прокудин рассказал историю женщины, бежавшей из ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
**Имя человека было изменено по просьбе его жены.
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Эпизод подготовила Софья Архангельская
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