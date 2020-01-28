Глава Чувашии огласил послание Госсовету на фоне слухов об отставке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Глава Глава Чувашии в прямом эфире в рамках ежегодного послания Госсовету рассказал о планах развития региона на фоне слухов о своей отставке.

Оглашение ежегодного послания главы Чувашии Госсовету республики проходит в Чувашском театре оперы и балета во вторник. Церемония транслируется Национальным телевидением Чувашии, в региональном эфире телеканала "Россия 24", на волнах Национального радио Чувашии, а также на сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии. На оглашение послания пришли депутаты, представители производства, духовенство, молодежь. В зале нет пустых мест.

В своем послании Игнатьев рассказал о реализации национальных проектов на территории региона и достигнутых успехах - росте консолидированного бюджета региона, создании новых производств, развитии сферы сельского хозяйства.

"Задача на ближайшие 5 лет - удвоить объемы экспорта в агропромышленном комплексе", - сказал Игнатьев. Он поручил разработать комплекс дополнительных мер для привлечения инвесторов в республику.

Слышали новость? А ну-ка, попляши! Как глава Чувашии вручал ключи от техники пожарным МЧС

Оглашение послания проходит на фоне появившейся в ряде СМИ информации о грядущей отставке Игнатьева и скандала с вручением сотрудникам МЧС ключей от новой пожарной техники. Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики 23 января.