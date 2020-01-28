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Глава Чувашии огласил послание Госсовету на фоне слухов об отставке
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РИА Новости

Глава Чувашии огласил послание Госсовету на фоне слухов об отставке

12:51 28.01.2020
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© Фото : пресс-служба Администрации Главы Чувашской РеспубликиГлава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
© Фото : пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв - РИА Новости. Глава Чувашии в прямом эфире в рамках ежегодного послания Госсовету рассказал о планах развития региона на фоне слухов о своей отставке.
Оглашение ежегодного послания главы Чувашии Госсовету республики проходит в Чувашском театре оперы и балета во вторник. Церемония транслируется Национальным телевидением Чувашии, в региональном эфире телеканала "Россия 24", на волнах Национального радио Чувашии, а также на сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии. На оглашение послания пришли депутаты, представители производства, духовенство, молодежь. В зале нет пустых мест.
В своем послании Игнатьев рассказал о реализации национальных проектов на территории региона и достигнутых успехах - росте консолидированного бюджета региона, создании новых производств, развитии сферы сельского хозяйства.
"Задача на ближайшие 5 лет - удвоить объемы экспорта в агропромышленном комплексе", - сказал Игнатьев. Он поручил разработать комплекс дополнительных мер для привлечения инвесторов в республику.
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Оглашение послания проходит на фоне появившейся в ряде СМИ информации о грядущей отставке Игнатьева и скандала с вручением сотрудникам МЧС ключей от новой пожарной техники. Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики 23 января.
В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом руководитель МЧС РФ Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева. В понедельник комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета партии исключить главу Чувашии из ЕР за нарушение этических норм. Сам Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства республики в понедельник заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.
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Евгений ЗиничевЕдиная РоссияМЧС РФМихаил ИгнатьевЧувашияЧебоксарыРоссияПолитика
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