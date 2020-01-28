Напавший на журналиста глава района в Хакасии получил два года условно

КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Черногорский городской суд приговорил главу Ширинского района Черногорский городской суд приговорил главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста телеканала "Россия" весной 2019 года, к двум годам лишения свободы условно, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Зайцев обвинялся по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом".

"Приговором суда признан виновным. Назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно на два года", - сказал собеседник агентства.

В суде уточнили, что приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее СК сообщал, что 22 мая журналист, оператор и звукооператор телеканала "Россия" пришли в администрацию Ширинского района, где журналист попытался записать интервью с главой муниципального образования.