Напавший на журналиста глава района в Хакасии получил два года условно

КРАСНОЯРСК, 28 янв - РИА Новости. Черногорский городской суд приговорил главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста телеканала "Россия" весной 2019 года, к двум годам лишения свободы условно, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Зайцев обвинялся по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенное с насилием над журналистом".
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"Приговором суда признан виновным. Назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно на два года", - сказал собеседник агентства.
В суде уточнили, что приговор в законную силу еще не вступил.
Ранее СК сообщал, что 22 мая журналист, оператор и звукооператор телеканала "Россия" пришли в администрацию Ширинского района, где журналист попытался записать интервью с главой муниципального образования.
По данным следствия, Зайцев, не желая отвечать на вопросы корреспондента, грубо потребовал от журналиста прекратить беседу и покинуть кабинет, "при этом выражаясь в его адрес грубой нецензурной бранью". Как сообщает СК, Зайцев стал выталкивать журналиста в сторону выхода, "после чего, используя силовой прием, бросил на пол". Подчеркивается, что тем самым чиновник лишил "журналиста возможности дальнейшего получения информации, воспрепятствовал его законной профессиональной деятельности".
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