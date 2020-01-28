Лавров заявил, что никакой пощады террористам в Идлибе быть не может

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой пощады террористам в сирийском Идлибе быть не может.

"Боевикам из вооруженных формирований необходимо перестать каким-либо образом контактировать с террористами, а террористам необходимо сдаваться, потому что никакой пощады им быть не может", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Южного Судана Авут Денг Ачуил.

"Все те договоренности о прекращении огня, гуманитарные коридоры были созданы специально для мирных жителей, чтобы они могли выйти из этой зоны. Кстати, террористы продолжают по эти гуманитарным коридорам наносить удары, препятствуя выходу мирных жителей, пытаясь сохранить их в качестве живого щита", - отметил министр.

Ранее в Минобороны РФ напомнили, что по согласованию российской и турецкой сторон с 14.00 9 января 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации действует "режим тишины".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство"*) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.