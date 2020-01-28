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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-28T13:04+0300
https://ria.ru/20200128/1563963489.html
Лавров заявил, что никакой пощады террористам в Идлибе быть не может
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/31/1563663141_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_bb5b41c88c3be7d261729cb0f54247df.jpg
РИА Новости

Лавров заявил, что никакой пощады террористам в Идлибе быть не может

12:55 28.01.2020 (обновлено: 13:04 28.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никакой пощады террористам в сирийском Идлибе быть не может.

"Боевикам из вооруженных формирований необходимо перестать каким-либо образом контактировать с террористами, а террористам необходимо сдаваться, потому что никакой пощады им быть не может", - заявил Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Южного Судана Авут Денг Ачуил.

"Все те договоренности о прекращении огня, гуманитарные коридоры были созданы специально для мирных жителей, чтобы они могли выйти из этой зоны. Кстати, террористы продолжают по эти гуманитарным коридорам наносить удары, препятствуя выходу мирных жителей, пытаясь сохранить их в качестве живого щита", - отметил министр.
Ранее в Минобороны РФ напомнили, что по согласованию российской и турецкой сторон с 14.00 9 января 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации действует "режим тишины".
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* Террористическая организация, запрещена в России
5922005
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровтерроризмВ мире
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