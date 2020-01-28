В Гонконге рассказали о борьбе с распространением коронавируса

Прохожие в защитных масках на одной из улиц. Архивное фото

Прохожие в защитных масках на одной из улиц

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Власти Власти Китая согласились приостановить выдачу личных разрешений на въезд в Гонконг жителям материка, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на главу администрации Гонконга Кэрри Лэм

Кроме того, Гонконг закроет часть портов и сократит число рейсов общественного транспорта между специальным административным районом и материком.

"Чтобы сдержать эпидемию, мы значительно сократим поток приезжающих и уезжающих людей. Необходимо начать с истоков, я уже получила согласие центрального правительства на приостановку выдачи личных разрешений на въезд в Гонконг", - сказала глава Гонконга.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.