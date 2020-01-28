В ПНС Ливии заявили, что сбили беспилотник армии Хафтара

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили, что сбили беспилотник Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара к востоку от города Мисрата, сообщает ливийский портал Ean Libya со ссылкой на представителя войск ПНС Мухаммеда Кануну.
Согласно заявлению Кануну, силы противовоздушной обороны ПНС сбили находившийся на вооружении ЛНА беспилотник "эмиратского производства" к востоку от Мисраты.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.