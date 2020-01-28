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В ПНС Ливии заявили, что сбили беспилотник армии Хафтара
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РИА Новости

В ПНС Ливии заявили, что сбили беспилотник армии Хафтара

12:48 28.01.2020
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© REUTERS / Ismail ZetouniСотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
© REUTERS / Ismail Zetouni
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили, что сбили беспилотник Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара к востоку от города Мисрата, сообщает ливийский портал Ean Libya со ссылкой на представителя войск ПНС Мухаммеда Кануну.
Согласно заявлению Кануну, силы противовоздушной обороны ПНС сбили находившийся на вооружении ЛНА беспилотник "эмиратского производства" к востоку от Мисраты.
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