Лавров прокомментировал "сделку века" США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Международный квартет должен подключиться к обсуждению так называемой "сделки века" Международный квартет должен подключиться к обсуждению так называемой "сделки века" США по ближневосточному урегулированию, также эта инициатива, безусловно, должна получить оценку с палестинской стороны, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представит общественности так называемую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию во вторник в 20.00 мск в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

На пресс-конференции в Москве Лавров отметил, что российская сторона еще не ознакомилась с этой инициативой, так как просто "не видела" ее. "В наших контактах с США нам они деталей каких-либо не сообщали", - добавил министр.

Он отметил, что если слухи о наличии такой сделки правдивы, то при обсуждении документа нужно учитывать в том числе позицию палестинской стороны.

"Надо дождаться, конечно же, официальной публикации текста, надеюсь, что он будет предан гласности, не останется закрытым для международного сообщества. И когда такой текст будет уже обнародован, наверное, самое главное - это узнать позиции сторон, в том числе и прежде всего позицию палестинцев", - сказал Лавров.

"Безусловно, мне бы очень хотелось, чтобы также провел анализ этой ситуации квартет международных посредников - механизм, который в последние годы не задействовался", - подчеркнул глава МИД РФ.