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Лавров прокомментировал "сделку века" США
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РИА Новости

Лавров прокомментировал "сделку века" США

12:47 28.01.2020 (обновлено: 22:08 28.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Международный квартет должен подключиться к обсуждению так называемой "сделки века" США по ближневосточному урегулированию, также эта инициатива, безусловно, должна получить оценку с палестинской стороны, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представит общественности так называемую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию во вторник в 20.00 мск в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
На пресс-конференции в Москве Лавров отметил, что российская сторона еще не ознакомилась с этой инициативой, так как просто "не видела" ее. "В наших контактах с США нам они деталей каких-либо не сообщали", - добавил министр.
Он отметил, что если слухи о наличии такой сделки правдивы, то при обсуждении документа нужно учитывать в том числе позицию палестинской стороны.
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"Надо дождаться, конечно же, официальной публикации текста, надеюсь, что он будет предан гласности, не останется закрытым для международного сообщества. И когда такой текст будет уже обнародован, наверное, самое главное - это узнать позиции сторон, в том числе и прежде всего позицию палестинцев", - сказал Лавров.
"Безусловно, мне бы очень хотелось, чтобы также провел анализ этой ситуации квартет международных посредников - механизм, который в последние годы не задействовался", - подчеркнул глава МИД РФ.
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный нынешней администрацией США. Обнародование документа неоднократно откладывалось по различным причинам. Вашингтон начал разработку мирной инициативы около трех лет назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеСШАИзраильСергей ЛавровВ мире
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