Адвокат сообщила об ухудшении состояния Ассанжа

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Здоровье Здоровье Джулиана Ассанжа заметно ухудшается на фоне стресса из-за нехватки времени на подготовку к судебным заседаниям о его экстрадиции в США, сообщила РИА Новости один из адвокатов основателя WikiLeaks Рената Авила.

"Неспособность как следует выстроить свою защиту только усугубляет дело", — сказала она.

Ранее Магистратский Вестминстерский суд Лондона перенес слушания по существу по делу об экстрадиции Ассанжа с февраля на май. Следующее техническое заседание назначено на 19 февраля. Основатель WikiLeaks будет участвовать в нем по видеосвязи.

Ассанж находится в британской тюрьме строгого режима, а его контакты с защитой ограничены. Специалисты оказывают медицинскую помощь, тогда как юристы настаивают на кандидатурах тех врачей, которых выберет сам основатель WikiLeaks.

Авила критикует британские власти, называя условия содержания Ассанжа "необоснованными" и не отвечающими минимально необходимым условиям жизни.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012-го в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.