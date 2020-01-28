Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T14:56+0300
https://ria.ru/20200128/1563963220.html
Адвокат сообщила об ухудшении состояния Ассанжа
https://cdn25.img.ria.ru/images/155897/32/1558973204_0:69:3072:1797_1036x0_80_0_0_db78d01d73605ba4b9396a93088e1f20.jpg
РИА Новости

Адвокат сообщила об ухудшении состояния Ассанжа

12:46 28.01.2020 (обновлено: 14:56 28.01.2020)
994
© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
© AP Photo / Matt Dunham
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Здоровье Джулиана Ассанжа заметно ухудшается на фоне стресса из-за нехватки времени на подготовку к судебным заседаниям о его экстрадиции в США, сообщила РИА Новости один из адвокатов основателя WikiLeaks Рената Авила.
"Неспособность как следует выстроить свою защиту только усугубляет дело", — сказала она.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
14 декабря 2019, 10:14
Адвокат рассказал, почему Лондон может отказать в экстрадиции Ассанжа
Ранее Магистратский Вестминстерский суд Лондона перенес слушания по существу по делу об экстрадиции Ассанжа с февраля на май. Следующее техническое заседание назначено на 19 февраля. Основатель WikiLeaks будет участвовать в нем по видеосвязи.
Ассанж находится в британской тюрьме строгого режима, а его контакты с защитой ограничены. Специалисты оказывают медицинскую помощь, тогда как юристы настаивают на кандидатурах тех врачей, которых выберет сам основатель WikiLeaks.
Авила критикует британские власти, называя условия содержания Ассанжа "необоснованными" и не отвечающими минимально необходимым условиям жизни.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
25 ноября 2019, 10:09
Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012-го в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
20033176
Обсудить 3
WikiLeaksДжулиан АссанжСШАВ мире
Рекомендуем
Певица Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте сломала ногу
Студент обедает за компьютером
Врач назвала продукты, провоцирующие раннее старение
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Кремль оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Американская ракета-носитель Antares
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
Стоп-кадр видео, сделанного в травмпункте больницы № 11 в Рязани
В Рязани объяснили отказ травмпункта принять подвернувшую ногу девочку
Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря советской армией
Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
Уборка урожая моркови в Кабардино-Балкарии
Немецкие СМИ признали "невероятный подъем" сельского хозяйства России
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
Американский грипп-убийца страшнее китайского
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Главу Чувашии Игнатьева исключили из "Единой России"
Сотрудники ФССП
ФССП объявила в розыск родителей девочки, пять лет живущей в медцентре
Интерьер ресторана Хрущевка в городе Прилуки
На Украине завели дело из-за использования символики СССР в ресторане
Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
В салоне автобуса
Украинку высадили из автобуса после скандала из-за сериала на русском
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
04:04Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание
04:03Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио
Лента новостейМолния