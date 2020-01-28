Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T12:45+0300
https://ria.ru/20200128/1563963088.html
Эксперты Кузнецовой поедут в Хабаровск из-за инцидента в Шереметьево
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563960886_0:0:1767:994_1036x0_80_0_0_a6e2f0fe6fbc98ca11de891731f06012.jpg
РИА Новости

Эксперты Кузнецовой поедут в Хабаровск из-за инцидента в Шереметьево

12:45 28.01.2020
162
© СК РФМужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
© СК РФ
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специалисты аппарата детского омбудсмена Анны Кузнецовой выезжают с проверкой в Хабаровский край в связи с инцидентом в Шереметьево, когда прилетевший из Хабаровска мужчина оставил двух своих детей в аэропорту с запиской и уехал в Ростов-на-Дону, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
Прилетевший из Хабаровска 26 января мужчина бросил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. СК возбудил уголовное дело об оставлении детей в опасности, установил личности отца и матери и выяснил, что мужчина в тот же день вылетел рейсом в Ростов-на-Дону. Власти сообщали, что на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении дети не состояли.
"Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова поручила специалистам аппарата выехать в Хабаровский край после инцидента с детьми, оставленными в московском аэропорту Шереметьево. Анна Кузнецова считает, что в этой ситуации недопустимы скоропалительные и необдуманные решения, ведь речь идёт о детских судьбах", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что специалисты аппарата уполномоченного выезжают в регион для выяснения всех обстоятельств по произошедшему инциденту, а также с целью проверки деятельности органов системы профилактики.
Кадры допроса отца детей, оставленных в аэропорту Шереметьево
Вчера, 12:29
Опубликовано видео допроса мужчины, бросившего детей в Шереметьево
"На данный момент у региональных ведомств очень абстрактное представление о том, как должна быть выстроена работа по жизнеустройству детей. Пока мы не убедимся, что есть понимание того, как сложится судьба мальчиков и кто будет с ними рядом, рано говорить о сроках их возвращения", - заявила Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.
Ранее в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребёнка в Московской области сообщали, что представитель хабаровских властей в ближайшие дни вылетит в столицу за детьми, оставленными в Шереметьево. Сейчас ведутся консультации и идёт сбор необходимых документов хабаровской стороной, добавили в пресс-службе.
Детский омбудсмен в Хабаровском крае Виктория Трегубенко говорила РИА Новости, что билеты для мальчиков в Хабаровск уже приобретены.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево
Вчера, 12:29
Представившийся отцом брошенных в Шереметьево детей написал Кузнецовой
300000
Обсудить 0
Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиАнна КузнецоваПроисшествия
Рекомендуем
Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево
Представившийся отцом брошенных в Шереметьево детей написал Кузнецовой
Кадры допроса отца детей, оставленных в аэропорту Шереметьево
Опубликовано видео допроса мужчины, бросившего детей в Шереметьево
Стоп-кадр видео, сделанного в травмпункте больницы № 11 в Рязани
В Рязани объяснили отказ травмпункта принять подвернувшую ногу девочку
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Москвичка получила два года колонии за ложные звонки о минировании
Наручники
В 2019 году в России снизилось число убийств и изнасилований
Пожар на траулере Энигма Астралис. Стоп-кадр видео
Горевший в Охотском море траулер затонул
Писатель Антон Павлович Чехов
Биография Антона Чехова
Мариенплац - центральная площадь Мюнхена
В Германии рассказали, как ее гражданин заразился коронавирусом
Кадры допроса отца детей, оставленных в аэропорту Шереметьево
Бросивший детей в Шереметьево мужчина пришел на допрос в СК
Самолет авиакомпании Победа
Арбитраж обязал авиакомпанию "Победа" обеспечивать питанием экипажи
Здание парламента в Таллине
Парламент Эстонии упростил получение гражданства детям неграждан
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ в первом туре
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит сообщение о травмировании воспитанницы детома в Москве
Отель Arctic Bath в Швеции
СМИ: в Швеции открылся плавучий отель с арктической сауной
Татьяна Голикова
Голикова назвала принятые против коронавируса меры действенными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
04:04Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание
04:03Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио
Лента новостейМолния