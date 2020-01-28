Эксперты Кузнецовой поедут в Хабаровск из-за инцидента в Шереметьево

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Специалисты аппарата детского омбудсмена Специалисты аппарата детского омбудсмена Анны Кузнецовой выезжают с проверкой в Хабаровский край в связи с инцидентом в Шереметьево , когда прилетевший из Хабаровска мужчина оставил двух своих детей в аэропорту с запиской и уехал в Ростов-на-Дону, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

Прилетевший из Хабаровска 26 января мужчина бросил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. СК возбудил уголовное дело об оставлении детей в опасности, установил личности отца и матери и выяснил, что мужчина в тот же день вылетел рейсом в Ростов-на-Дону. Власти сообщали, что на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении дети не состояли.

"Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова поручила специалистам аппарата выехать в Хабаровский край после инцидента с детьми, оставленными в московском аэропорту Шереметьево. Анна Кузнецова считает, что в этой ситуации недопустимы скоропалительные и необдуманные решения, ведь речь идёт о детских судьбах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что специалисты аппарата уполномоченного выезжают в регион для выяснения всех обстоятельств по произошедшему инциденту, а также с целью проверки деятельности органов системы профилактики.

"На данный момент у региональных ведомств очень абстрактное представление о том, как должна быть выстроена работа по жизнеустройству детей. Пока мы не убедимся, что есть понимание того, как сложится судьба мальчиков и кто будет с ними рядом, рано говорить о сроках их возвращения", - заявила Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.

Ранее в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребёнка в Московской области сообщали, что представитель хабаровских властей в ближайшие дни вылетит в столицу за детьми, оставленными в Шереметьево. Сейчас ведутся консультации и идёт сбор необходимых документов хабаровской стороной, добавили в пресс-службе.