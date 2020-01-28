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2020-01-28T13:38+0300
https://ria.ru/20200128/1563963067.html
В Рязани объяснили отказ травмпункта принять подвернувшую ногу девочку
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РИА Новости

В Рязани объяснили отказ травмпункта принять подвернувшую ногу девочку

12:45 28.01.2020 (обновлено: 13:38 28.01.2020)
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Стоп-кадр видео, сделанного в травмпункте больницы № 11 в Рязани
Стоп-кадр видео, сделанного в травмпункте больницы № 11 в Рязани
Стоп-кадр видео, сделанного в травмпункте больницы № 11 в Рязани
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 янв — РИА Новости. В Минздраве Рязанской области РИА Новости рассказали, почему врачи одного из травмпунктов не оказали помощь десятилетней девочке, подвернувшей ногу.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилась видеозапись, где мужчина просит врача травмпункта рязанской больницы № 11 принять его дочь, подвернувшую ногу неподалеку. Врач пояснил, что пациентов до 18 лет принимают в детской больнице, и предложил вызвать скорую помощь. Отец отказался и начал громко возмущаться.
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В региональном Минздраве пояснили, что врачи травмпункта поступили правильно, так как у них нет лицензии на оказание помощи детям.
"Мужчину направили, куда надо поехать, посоветовали вызвать скорую. Но лучше ведь поскандалить", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что бригада должна приезжать за 20 минут, так как уличная травма означает экстренный вызов.
"В итоге вызвали скорую и отвезли в травмпункт, ребенку оказали необходимую помощь в профильном учреждении, а не во взрослом. <…> От мужчины никаких официальных жалоб не поступало", — заключила собеседница агентства.
Стетоскоп
28 августа 2019, 08:14
Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
1106561420
Обсудить 10
РязаньПроисшествия
Популярные комментарии
А не должен ли врач оказать посильную помощь , а потом уже вызвать скорую? Так и умирать будешь, а тебе скажут " извините, лицензии нет"... Полный бред какой то, только у нас возможно такое
28 января, 13:19
Федор Алексеевич
1400008
Согласен с Вами... Можно для профилактики возбудить уголовное дело за неоказание помощи... А то глядишь дойдем,что умирающему взрослому в детской больнице рану не перевяжут... Идем по пути США, где лицензия все!!! В США пожарные даже из пожара полуобнаженных женщин и детей не выносят- сидеть не хотят за домогательство!!! И мы идем уже по этому пути- где буква закона важнее его сути!!!😡😡😡
28 января, 13:41
Alex Ander
1400014
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