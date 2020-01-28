В Рязани объяснили отказ травмпункта принять подвернувшую ногу девочку

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 янв — РИА Новости. В Минздраве Рязанской области РИА Новости рассказали, почему врачи одного из травмпунктов не оказали помощь десятилетней девочке, подвернувшей ногу.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилась видеозапись, где мужчина просит врача травмпункта рязанской больницы № 11 принять его дочь, подвернувшую ногу неподалеку. Врач пояснил, что пациентов до 18 лет принимают в детской больнице, и предложил вызвать скорую помощь. Отец отказался и начал громко возмущаться.
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В региональном Минздраве пояснили, что врачи травмпункта поступили правильно, так как у них нет лицензии на оказание помощи детям.
"Мужчину направили, куда надо поехать, посоветовали вызвать скорую. Но лучше ведь поскандалить", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что бригада должна приезжать за 20 минут, так как уличная травма означает экстренный вызов.
"В итоге вызвали скорую и отвезли в травмпункт, ребенку оказали необходимую помощь в профильном учреждении, а не во взрослом. <…> От мужчины никаких официальных жалоб не поступало", — заключила собеседница агентства.
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