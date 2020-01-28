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Арбитраж обязал авиакомпанию "Победа" обеспечивать питанием экипажи
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РИА Новости

Арбитраж обязал авиакомпанию "Победа" обеспечивать питанием экипажи

12:45 28.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, подтвердивших законность предписания Ространснадзора, который обязал авиакомпанию "Победа" обеспечивать питанием членов экипажей самолетов.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил жалобу "Победы" на принятое в июне решение арбитражного суда Московской области и сентябрьское постановление Десятого арбитражного апелляционного суда.
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"Победа" просила признать незаконным предписание Ространснадзора от 21 декабря 2018 года. Ведомство в ходе выездной проверки выявило, что члены кабинных экипажей в дни полетов не обеспечиваются бесплатным питанием. Вместо этого им по приказу гендиректора авиакомпании от 27 сентября 2018 года выплачивается компенсация в размере 105 рублей за каждый полетный час.
Ространснадзор признал такое положение вещей нарушением приказа Минтранса РФ, которым предусматривается, что на рейсах продолжительностью до 3 часов авиакомпания должна обеспечить экипажу одноразовое питание, от 3 до 6 часов - двухразовое и свыше 6 часов - трехразовое питание.
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В приказе также говорится, что возмещение расходов на питание допускается только при невозможности обеспечения экипажа питанием во внебазовых аэропортах по причине отсутствия специализированных организаций общественного питания. Ространснадзор обязал перевозчика устранить нарушение до 20 февраля 2019 года.
Представитель авиакомпании заявил в суде, что у нее нет возможности обеспечивать бортовым питанием членов экипажей, поскольку в аэропорту Внуково отсутствует организация общепита, способная предоставить специальное питание, основанное на религиозных убеждениях, медицинских показаниях, соблюдении особых режимов питания (веганство, сыроедение, халяль, кошер и т.д.).
Суд, однако, указал в решении, что "Победа" подменяет понятие "специализированные организации" на понятие "специальное питание". На самом же деле под специализированной следует понимать организацию, для которой оказание услуг общественного питания является основной деятельностью. Такая компания во Внуково существует, и, более того, в 2014 году у "Победы" и ООО "Скай Фуд Внуково" был договор на обеспечение экипажей воздушных судов бортпитанием.
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Победа (авиакомпания)РостранснадзорРоссия
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