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Биография Абдаллы бен Насера Аль Тани
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РИА Новости

Биография Абдаллы бен Насера Аль Тани

12:44 28.01.2020 (обновлено: 12:46 28.01.2020)
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© AFP 2019 / Fayez NureldineАбдалла бен Насер Аль Тани
Абдалла бен Насер Аль Тани
© AFP 2019 / Fayez Nureldine
Шейх Абдалла бен Насер Аль Тани родился в 1960 году.
В 1984 году окончил военный колледж в Дареме (Великобритания), получив степень бакалавра в области полицейских наук. В 1995 году получил степень бакалавра в области права в Бейрутском университете (Ливан).
В 1985 году был патрульным офицером в отделе службы спасения полиции.
В 1989 году – сотрудник службы безопасности на стадионах в полиции города Доха.
В последующем был помощником командира миссии сопровождения в отделе полиции по чрезвычайным ситуациям, командиром отделения специальных операций департамента специальных сил безопасности.
В 2001 году стал помощником директора департамента специальных сил безопасности, в 2002 году – директором департамента специальных сил безопасности.
В 2004 году был назначен командиром сил внутренней безопасности.
В 2005 году занял пост государственного министра внутренних дел.
В июне 2013 года возглавил правительство Катара.
Он также был назначен министром внутренних дел.
В 2018 году возглавил Национальный совет по туризму Катара.
Он также является председателем комитета по обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году и Национального комитета по безопасности дорожного движения.
28 января 2020 года стало известно, что Абдалла бен Насера Аль Тани подал в отставку с поста премьер-министра Катара.
Награжден Орденом Почетного легиона (2009) и медалью Национальной жандармерии (2012) (обе награды – Франция).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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