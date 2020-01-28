Биография Абдаллы бен Насера Аль Тани

В 1984 году окончил военный колледж в Дареме ( Великобритания ), получив степень бакалавра в области полицейских наук. В 1995 году получил степень бакалавра в области права в Бейрутском университете (Ливан).

В 1985 году был патрульным офицером в отделе службы спасения полиции.

В 1989 году – сотрудник службы безопасности на стадионах в полиции города Доха.

В последующем был помощником командира миссии сопровождения в отделе полиции по чрезвычайным ситуациям, командиром отделения специальных операций департамента специальных сил безопасности.

В 2001 году стал помощником директора департамента специальных сил безопасности, в 2002 году – директором департамента специальных сил безопасности.

В 2005 году занял пост государственного министра внутренних дел.

Он также был назначен министром внутренних дел.

Он также является председателем комитета по обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году и Национального комитета по безопасности дорожного движения.

28 января 2020 года стало известно, что Абдалла бен Насера Аль Тани подал в отставку с поста премьер-министра Катара.

Награжден Орденом Почетного легиона (2009) и медалью Национальной жандармерии (2012) (обе награды – Франция).