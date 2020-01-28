Мишустин отметил вклад ФЕОР в борьбу с ксенофобией и антисемитизмом

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветственной телеграмме участникам VII съезда Федерации еврейских общин России (ФЕОР) отметил вклад федерации в борьбу с ксенофобией, антисемитизмом и экстремизмом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Поздравляю вас с открытием съезда и с 20-летием Федерации еврейских общин России. За годы своего существования ФЕОР стала одной из крупнейших и авторитетных религиозных организаций. В России высоко ценят деятельность федерации, направленную на поддержание и развитие еврейских традиций и обрядов", - говорится в телеграмме.
Отмечается, что при участии ФЕОР реализуются значимые благотворительные, просветительские и образовательные программы, восстанавливаются синагоги, строятся общинные центры.
"Большого уважения заслуживает вклад ФЕОР в борьбу с ксенофобией, антисемитизмом и экстремизмом. Важно, что вы всегда твердо противостоите попыткам оправдать преступления фашизма, подвергнуть пересмотру итоги Второй мировой войны – отстаиваете правду о трагических событиях прошлого. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне эта позиция федерации имеет особое значение", - подчеркивается в телеграмме.
Мишустин выразил уверенность, что съезд станет значимым событием, придаст новый импульс развитию Федерации еврейских общин России и принятые решения будут способствовать укреплению мира и согласия. Он пожелал участникам съезда плодотворной работы, интересных дискуссий и всего наилучшего.
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