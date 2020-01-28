Мишустин отметил вклад ФЕОР в борьбу с ксенофобией и антисемитизмом

"Поздравляю вас с открытием съезда и с 20-летием Федерации еврейских общин России. За годы своего существования ФЕОР стала одной из крупнейших и авторитетных религиозных организаций. В России высоко ценят деятельность федерации, направленную на поддержание и развитие еврейских традиций и обрядов", - говорится в телеграмме.

Отмечается, что при участии ФЕОР реализуются значимые благотворительные, просветительские и образовательные программы, восстанавливаются синагоги, строятся общинные центры.

"Большого уважения заслуживает вклад ФЕОР в борьбу с ксенофобией, антисемитизмом и экстремизмом. Важно, что вы всегда твердо противостоите попыткам оправдать преступления фашизма, подвергнуть пересмотру итоги Второй мировой войны – отстаиваете правду о трагических событиях прошлого. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне эта позиция федерации имеет особое значение", - подчеркивается в телеграмме.