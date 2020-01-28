Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T12:40+0300
https://ria.ru/20200128/1563962794.html
Мишустин отметил вклад ФЕОР в борьбу с ксенофобией и антисемитизмом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156371/00/1563710092_0:0:3237:1821_1036x0_80_0_0_1d92ffe1eadc1e81c904004c45a2bde6.jpg
РИА Новости

Мишустин отметил вклад ФЕОР в борьбу с ксенофобией и антисемитизмом

12:40 28.01.2020
134
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в приветственной телеграмме участникам VII съезда Федерации еврейских общин России (ФЕОР) отметил вклад федерации в борьбу с ксенофобией, антисемитизмом и экстремизмом, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Поздравляю вас с открытием съезда и с 20-летием Федерации еврейских общин России. За годы своего существования ФЕОР стала одной из крупнейших и авторитетных религиозных организаций. В России высоко ценят деятельность федерации, направленную на поддержание и развитие еврейских традиций и обрядов", - говорится в телеграмме.
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
24 января, 18:29Религия и мировоззрение
ФЕОР примет резолюцию о недопустимости названий в честь Бандеры
Отмечается, что при участии ФЕОР реализуются значимые благотворительные, просветительские и образовательные программы, восстанавливаются синагоги, строятся общинные центры.
"Большого уважения заслуживает вклад ФЕОР в борьбу с ксенофобией, антисемитизмом и экстремизмом. Важно, что вы всегда твердо противостоите попыткам оправдать преступления фашизма, подвергнуть пересмотру итоги Второй мировой войны – отстаиваете правду о трагических событиях прошлого. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне эта позиция федерации имеет особое значение", - подчеркивается в телеграмме.
Мишустин выразил уверенность, что съезд станет значимым событием, придаст новый импульс развитию Федерации еврейских общин России и принятые решения будут способствовать укреплению мира и согласия. Он пожелал участникам съезда плодотворной работы, интересных дискуссий и всего наилучшего.
Девушка фотографирует из окна поезда
23 сентября 2019, 11:28
В СПЧ призвали привлекать блогеров к борьбе с экстремизмом и ксенофобией
000005
Обсудить 2
Федерация еврейских общин РоссииМихаил МишустинРоссияОбщество
Рекомендуем
Встреча главного раввина России Берла Лазара с главным сефардским раввином Израиля Ицхаком Иосефом в Московском еврейском общинном центре. 9 октября 2018
Главный раввин РФ: антисемитизм в России сейчас на самом низком уровне
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
Алексей Волин
Волин заявил о необходимости увеличения доли платного телевидения
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
В ПНС Ливии заявили, что сбили беспилотник армии Хафтара
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ в первом туре
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Путин поздравит патриарха с днем интронизации
Певица Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте сломала ногу
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров объяснил эскалацию напряженности в Идлибе
Президент Украины Владимир Зеленский
В Госдуме заявили, что Зеленский плюнул в лицо ветеранам
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии огласил послание Госсовету на фоне слухов об отставке
Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
Американская ракета-носитель Antares
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
Туристы фотографируются на фоне фонтанов Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
В Петербурге сбор с зарубежных туристов планируется ввести с 2021 года
Бывший премьер-министр РФ Д. Медведев
Медведев: модернизация инфраструктуры в Антарктике продолжится
Первоклассники на праздновании Дня знаний
Минпросвещения работает над увеличением выплат классным руководителям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
04:04Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание
04:03Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио
03:57Трамп планирует наложить вето на возможное решение конгресса по Ирану
Лента новостейМолния