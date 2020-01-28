МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Группа . Группа "Аэрофлот" в 2019 году увеличила перевозки пассажиров на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 60,7 миллиона человек, сообщила компания.

"За двенадцать месяцев 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 60,7 миллиона пассажиров, что на 9% превышает результат 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 37,2 миллиона пассажиров, на 4,1% больше, чем за прошлый год", - говорится в сообщении.

Пассажирооборот группы в 2019 году увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании — на 3,8%. Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" снизился на 0,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,9%, по компании - на 1,3 процентного пункта, до 79,2%.

В декабре 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 4,4 миллиона пассажиров, что на 0,9% превышает результат за декабрь 2018 года. Авиакомпания "Аэрофлот" за месяц перевезла 2,8 миллиона пассажиров, на 3,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего.

Пассажирооборот группы "Аэрофлот" в декабре увеличился на 0,6%, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" - снизился на 2,2%. Процент занятости пассажирских кресел по группе снизился на 0,7 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 76,4%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел снизился на 1,4 процентного пункта, до 73,5%.