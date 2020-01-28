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Группа "Аэрофлот" в 2019 году увеличила перевозки пассажиров на 9%
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РИА Новости

Группа "Аэрофлот" в 2019 году увеличила перевозки пассажиров на 9%

12:39 28.01.2020 (обновлено: 15:16 28.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПассажиры выходят из самолета авиакомпании "Аэрофлот"
Пассажиры выходят из самолета авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" в 2019 году увеличила перевозки пассажиров на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 60,7 миллиона человек, сообщила компания.
"За двенадцать месяцев 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 60,7 миллиона пассажиров, что на 9% превышает результат 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 37,2 миллиона пассажиров, на 4,1% больше, чем за прошлый год", - говорится в сообщении.
Пассажирооборот группы в 2019 году увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот компании — на 3,8%. Процент занятости пассажирских кресел по группе "Аэрофлот" снизился на 0,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,9%, по компании - на 1,3 процентного пункта, до 79,2%.
В декабре 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 4,4 миллиона пассажиров, что на 0,9% превышает результат за декабрь 2018 года. Авиакомпания "Аэрофлот" за месяц перевезла 2,8 миллиона пассажиров, на 3,9% меньше, чем за аналогичный период предыдущего.
Пассажирооборот группы "Аэрофлот" в декабре увеличился на 0,6%, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" - снизился на 2,2%. Процент занятости пассажирских кресел по группе снизился на 0,7 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 76,4%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел снизился на 1,4 процентного пункта, до 73,5%.
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В декабре из парка группы "Аэрофлот" выведено четыре воздушных судна: Airbus A330-300, Airbus A320, Airbus A319 и DHC-8-200, в том числе Airbus A320 и Airbus A330-300 - из парка авиакомпании "Аэрофлот". Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2019 года парк группы "Аэрофлот" насчитывал 358 воздушных судов, включая 245 - в авиакомпании "Аэрофлот".
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АэрофлотНовости компаний - Экономика
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