В 2019 году в России снизилось число убийств и изнасилований

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Число убийств и изнасилований в России в 2019 году снизилось на 7,3% и 5,8% соответственно по сравнению с предыдущим годом, сообщается на портале правовой информации.
"В 2019 году снизилось на 7,3% (с 8574 до 7948) количество убийств, покушений на убийство, на 7,6% (с 23 тысяч 224 до 21 тысячи 465) - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается на портале, в 2019 году снизилось число изнасилований и покушений на изнасилование на 5,8%. Всего было зарегистрировано 3177 подобных преступлений.