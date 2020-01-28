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В 2019 году в России снизилось число убийств и изнасилований
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РИА Новости

В 2019 году в России снизилось число убийств и изнасилований

12:35 28.01.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Число убийств и изнасилований в России в 2019 году снизилось на 7,3% и 5,8% соответственно по сравнению с предыдущим годом, сообщается на портале правовой информации.
"В 2019 году снизилось на 7,3% (с 8574 до 7948) количество убийств, покушений на убийство, на 7,6% (с 23 тысяч 224 до 21 тысячи 465) - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается на портале, в 2019 году снизилось число изнасилований и покушений на изнасилование на 5,8%. Всего было зарегистрировано 3177 подобных преступлений.
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