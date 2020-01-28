В 2019 году в России снизилось число убийств и изнасилований

"В 2019 году снизилось на 7,3% (с 8574 до 7948) количество убийств, покушений на убийство, на 7,6% (с 23 тысяч 224 до 21 тысячи 465) - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.