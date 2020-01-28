Прием заявок на премию современного искусства "Инновация" открыт

"Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и Государственный центр современного искусства объявляют о начале приема заявок на соискание премии в области современного искусства "Инновация-2020". Миссия премии — поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности", - рассказали в пресс-службе.

"Премия "Инновация" — одно из важнейших событий в календаре современного российского искусства и первый крупный проект, который Государственный центр современного искусства будет проводить в новом статусе — в составе Пушкинского музея. В прошлом году Инновация впервые оказалась за пределами столицы — выставка номинантов и церемония награждения прошли в Нижнем Новгороде. Мы хотели бы продолжать эту практику — для нас очень важно, чтобы разные города России получали доступ к культурным событиям и явлениям самого высокого, мирового уровня. Мы надеемся в этом году увидеть в конкурсе много интересных проектов и очень ждем заявок от наших коллег со всей страны", - сказала директор Пушкинского музея Марина Лошак, чьи слова приводит пресс-служба.