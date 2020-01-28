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Культура
2020-01-28T12:32+0300
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Прием заявок на премию современного искусства "Инновация" открыт
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РИА Новости

Прием заявок на премию современного искусства "Инновация" открыт

12:32 28.01.2020
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© РИА Новости / Анна КочароваВыставка номинантов на премию "Инновация"
Выставка номинантов на премию Инновация
© РИА Новости / Анна Кочарова
Выставка номинантов на премию "Инновация". Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Соискатели на премию в области современного искусства "Инновация-2020" могут подать заявку до 16 февраля, вручение награды состоится в Нижнем Новгороде в конце мая, сообщает пресс-служба ГМИИ имени Пушкина.
Премия "Инновация" была учреждена в 2005 году, она проводится при поддержке Минкультуры РФ. С 2019 года "Инновация" проводится командой ГЦСИ "Арсенал" в Нижнем Новгороде совместно с правительством Нижегородской области.
Нижний Новгород
30 июня 2019, 11:29Нижегородская область
В Нижнем Новгороде вручили премию "Инновация"
"Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и Государственный центр современного искусства объявляют о начале приема заявок на соискание премии в области современного искусства "Инновация-2020". Миссия премии — поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности", - рассказали в пресс-службе.
Прием заявок ведется до 16 февраля. Награда вручается в шести конкурсных и двух внеконкурсных номинациях, выбирать победителей будет международное жюри, состав которого объявят весной. Выставка номинантов и торжественная церемония награждения состоятся 30-31 мая в Нижнем Новгороде.
"Премия "Инновация" — одно из важнейших событий в календаре современного российского искусства и первый крупный проект, который Государственный центр современного искусства будет проводить в новом статусе — в составе Пушкинского музея. В прошлом году Инновация впервые оказалась за пределами столицы — выставка номинантов и церемония награждения прошли в Нижнем Новгороде. Мы хотели бы продолжать эту практику — для нас очень важно, чтобы разные города России получали доступ к культурным событиям и явлениям самого высокого, мирового уровня. Мы надеемся в этом году увидеть в конкурсе много интересных проектов и очень ждем заявок от наших коллег со всей страны", - сказала директор Пушкинского музея Марина Лошак, чьи слова приводит пресс-служба.
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КультураМарина ЛошакНижний Новгород
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