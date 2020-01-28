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Культура
2020-01-28T20:49+0300
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Джастин Бибер рассказал о выходе нового альбома и представил трек
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РИА Новости

Джастин Бибер рассказал о выходе нового альбома и представил трек

20:49 28.01.2020
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Кандский певец Джастин Бибер подтвердил, что его пятый альбом Changes появится в следующем месяце, а также опубликовал на YouTube аудиоверсию трека Get me, который записал вместе с исполнительницей Kehlani, сообщает NME.
Музыкант рассказал в инстаграме, что пластинка выйдет 14 февраля. Трек-лист пока держится в секрете.
Но уже известно, что в мае Бибер отправится в большой тур по США, который начнется с концерта в Сиэтле, и завершится в конце сентября шоу в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).
После почти пятилетнего перерыва в карьере исполнитель выпускает альбом, едет в тур и представил на YouTube-канале документальный сериал Seasons, в котором он рассказывает о себе. Первую серию опубликовали сегодня.
Всего в сериал войдет десять эпизодов.
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КультураМузыкаНовости культурыДжастин БиберYouTubeСиэтлНью-ДжерсиСША
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