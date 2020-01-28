Хабаровские власти заберут оставленных в Шереметьево детей

Ранее в пресс-службе авиагавани рассказали, что сотрудники "Шереметьево-Безопасность" обнаружили в терминале D двоих детей без сопровождения. Установлено, что мальчики являются родными братьями. Они прилетели в сопровождении отца из Хабаровска 26 января, и тот бросил их в аэропорту. Следователи СК завели дело об оставлении в опасности. Отец детей улетел в Ростов-на-Дону и во вторник сам пришел к правоохранителям.