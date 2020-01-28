Хабаровские власти заберут оставленных в Шереметьево детей

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Представитель хабаровских властей в ближайшие дни вылетит в столицу за двумя детьми, оставленными в аэропорту Шереметьево, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребёнка в Московской области.
Ранее в пресс-службе авиагавани рассказали, что сотрудники "Шереметьево-Безопасность" обнаружили в терминале D двоих детей без сопровождения. Установлено, что мальчики являются родными братьями. Они прилетели в сопровождении отца из Хабаровска 26 января, и тот бросил их в аэропорту. Следователи СК завели дело об оставлении в опасности. Отец детей улетел в Ростов-на-Дону и во вторник сам пришел к правоохранителям.
"Пока дети находятся в больнице. Конкретной даты передачи их представителям Хабаровска пока нет. Ожидаем, что представитель края вылетит в Москву в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
Сейчас ведутся консультации и идёт сбор необходимых документов хабаровской стороной, добавили в ведомстве.
Детский омбудсмен в Хабаровском крае Виктория Трегубенко говорила РИА Новости, что билеты для мальчиков в Хабаровск уже приобретены.