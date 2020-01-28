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Хабаровские власти заберут оставленных в Шереметьево детей
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РИА Новости

Хабаровские власти заберут оставленных в Шереметьево детей

12:30 28.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАэропорт "Шереметьево"
Аэропорт Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Представитель хабаровских властей в ближайшие дни вылетит в столицу за двумя детьми, оставленными в аэропорту Шереметьево, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребёнка в Московской области.
Ранее в пресс-службе авиагавани рассказали, что сотрудники "Шереметьево-Безопасность" обнаружили в терминале D двоих детей без сопровождения. Установлено, что мальчики являются родными братьями. Они прилетели в сопровождении отца из Хабаровска 26 января, и тот бросил их в аэропорту. Следователи СК завели дело об оставлении в опасности. Отец детей улетел в Ростов-на-Дону и во вторник сам пришел к правоохранителям.
Новый международный терминал С в аэропорту Шереметьево
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"Пока дети находятся в больнице. Конкретной даты передачи их представителям Хабаровска пока нет. Ожидаем, что представитель края вылетит в Москву в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
Сейчас ведутся консультации и идёт сбор необходимых документов хабаровской стороной, добавили в ведомстве.
Детский омбудсмен в Хабаровском крае Виктория Трегубенко говорила РИА Новости, что билеты для мальчиков в Хабаровск уже приобретены.
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиСледственный комитет РФМосковская областьХабаровскРостов-на-ДонуШереметьево (аэропорт)Общество
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