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Представившийся отцом брошенных в Шереметьево детей написал Кузнецовой
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РИА Новости

Представившийся отцом брошенных в Шереметьево детей написал Кузнецовой

12:29 28.01.2020 (обновлено: 12:35 28.01.2020)
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© Фото : страница "Институт Уполномоченных по правам ребенка" в FacebookДетский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево
Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила в больнице детей, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево
© Фото : страница "Институт Уполномоченных по правам ребенка" в Facebook
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ во вторник утром получил письмо от человека, представившегося отцом оставленных в воскресенье в аэропорту Шереметьево детей, с просьбой не отдавать их маме, сообщила пресс-служба омбудсмена.
"Нам сегодня утром ещё поступило сообщение от человека, представившего отцом детей. В записке он просит не передавать детей маме. Значит - если это он на самом деле - то как минимум человек продолжает следить за ситуацией", - добавила детский омбудсмен.
Аэропорт Шереметьево
27 января, 18:27
Отец брошенных в Шереметьево детей оставлял их в центре соцпомощи
В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Его личность установлена. Известно, что мать жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом. Возбуждено уголовное дело.
При этом ряд СМИ сообщили, что отец детей якобы избивал женщину и даже нанес ей ножевые ранения. В одном из каналов в Telegram был опубликован документ, в котором мать мальчиков рассказывает о том, что бывший муж запрещал ей видеться с сыновьями, она вынуждена была уехать в другой город, чтобы спастись от его преследований.
Ранее на сайте СК РФ сообщалось, что мужчина, оставивший своих детей в Шереметьево, а затем улетевший один в Ростов-на-Дону, сам пришел на допрос в Следственный комитет.
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиСледственный комитет РФШереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествия
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