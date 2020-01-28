Представившийся отцом брошенных в Шереметьево детей написал Кузнецовой

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ во вторник утром получил письмо от человека, представившегося отцом Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ во вторник утром получил письмо от человека, представившегося отцом оставленных в воскресенье в аэропорту Шереметьево детей , с просьбой не отдавать их маме, сообщила пресс-служба омбудсмена.

"Нам сегодня утром ещё поступило сообщение от человека, представившего отцом детей. В записке он просит не передавать детей маме. Значит - если это он на самом деле - то как минимум человек продолжает следить за ситуацией", - добавила детский омбудсмен.

В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Его личность установлена. Известно, что мать жила отдельно и не поддерживала отношений с сыновьями и их отцом. Возбуждено уголовное дело.

При этом ряд СМИ сообщили, что отец детей якобы избивал женщину и даже нанес ей ножевые ранения. В одном из каналов в Telegram был опубликован документ, в котором мать мальчиков рассказывает о том, что бывший муж запрещал ей видеться с сыновьями, она вынуждена была уехать в другой город, чтобы спастись от его преследований.

Ранее на сайте СК РФ сообщалось, что мужчина, оставивший своих детей в Шереметьево, а затем улетевший один в Ростов-на-Дону, сам пришел на допрос в Следственный комитет.