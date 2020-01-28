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2020-01-28T12:29+0300
https://ria.ru/20200128/1563962094.html
Опубликовано видео допроса мужчины, бросившего детей в Шереметьево
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РИА Новости

Опубликовано видео допроса мужчины, бросившего детей в Шереметьево

12:29 28.01.2020
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Опубликовано видео допроса мужчины, оставившего своих детей в аэропорту Шереметьево.
Он прилетел в Москву из Хабаровска 26 января. В аэропорту отец бросил двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, а сам в тот же день вылетел рейсом в Ростов-на-Дону.
СК возбудил уголовное дело об оставлении детей в опасности и установил личности родителей. После этого мужчина сам пришел к следователям на допрос.
Ранее сообщалось, что мать не поддерживала контакт с сыновьями, но готова забрать их. Детям купили билеты обратно в Хабаровск.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
Вчера, 08:00
История отца, бросившего сыновей в московском аэропорту
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиСледственный комитет РФШереметьево (аэропорт)Общество - ВидеоПроисшествия
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