Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
2020-01-28T12:26+0300
https://ria.ru/20200128/1563961921.html
Российские соотечественники в Эстонии осудили давление на Sputnik
https://cdn23.img.ria.ru/images/156336/15/1563361528_0:69:1827:1097_1036x0_80_0_0_4449924fc88e5168e6c02470bee88bfe.jpg
РИА Новости

Российские соотечественники в Эстонии осудили давление на Sputnik

12:25 28.01.2020 (обновлено: 12:26 28.01.2020)
1120
© Sputnik / Вадим АнцуповБлокнот с символикой информационного агентства Sputnik
Блокнот с символикой информационного агентства Sputnik
© Sputnik / Вадим Анцупов
Блокнот с символикой информационного агентства Sputnik. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Координационный совет российских соотечественников Эстонии (КСРСЭ) заявил, что давление эстонских властей на российское агентство Sputnik Эстония напоминает времена маккартизма в США в 40х-50х годах.
Маккартизм - явление американской истории в середине ХХ века, когда общество "зачищали" от предполагаемых коммунистов, что сопровождалось массовым остракизмом невиновных людей. Сенатор Джозеф Маккарти возглавлял поиск коммунистов в учреждениях, что и дало его имя данной кампании.
"В связи с беспрецедентным давлением на журналистов Sputnik Эстония мы, члены КСРСЭ, заявляем следующее. Первое, в Эстонии любят рассуждать о пропагандистском характере российских СМИ, имея в виду, прежде всего, информационное агентство Sputnik Эстония. Этот заезженный политологический штамп призван скрыть тот очевидный для всех думающих читателей факт, что любое средство массовой информации наряду с подачей собственно информации пропагандирует и мировоззренческие позиции своих владельцев, будь то частное лицо или государство", - говорится в заявлении координационного совета на официальном портале российских соотечественников Эстонии.
Пресс-центр Sputnik Эстония
31 декабря 2019, 21:06Медиавойны
В ООН отреагировали на ситуацию со Sputnik Эстония
Как отметили в организации, в этом контексте практически все государственные и частные СМИ Эстонии пропагандируют официальную позицию Эстонии по разным аспектам современной жизни, в том числе и по эстонско-российским отношениям. "Второе. Как мы знаем из истории то, что мы наблюдаем сейчас в отношении журналистов Sputnik Эстония чем-то напоминает те трагические времена маккартизма в США, когда обвинениям в антиамериканизме и измене подвергались все, кто давал хоть малейший повод к сомнениям", - добавили в координационном совете.
В КСРСЭ задаются вопросом, есть ли какая-то логика в политике эстонских властей, когда одновременно с угрозами в адрес российских журналистов члены правительства Эстонии, отвечающие за экономику, обращаются в Кремль с просьбой сохранить российский морской транзит через Таллин. "Такой транзит приносит стране десятки миллионов долларов дохода в год, и если он прекратится, таллиннский порт почти наверняка придёт в запустение, как уже ныне превратившийся в пустынную территорию некогда процветавший порт Мууга", - отметили в организации.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
16 января, 13:03
Рейнсалу связал санкции против Sputnik Эстония с "обороной Европы"
"И четвёртое, министерство культуры продолжает составление проекта новой программы интеграции на 2021-2030 годы, на период до 2020 года. Беспрецедентное же давление со стороны эстонских властей и финансовых учреждений на сотрудников информационного агентства Sputnik Эстония не способствуют реализации программы интеграции", - подчеркнули в координационном совете.
Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева. Сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены с 1 января прекратить трудовые отношения.
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
17 января, 12:53Медиавойны
Лавров назвал ситуацию вокруг Sputnik Эстония пятном на репутации ЕС
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
23 января, 16:17
Вышинский надеется на "здравый смысл" в ситуации со Sputnik Эстония
1300031
Обсудить 0
МедиавойныТомас ГремингерМедиавойныАрлем ДезирSputnikРоссия сегодняЕвросоюзВладимир ПутинМоскваЭстонияСШАВ мире
Рекомендуем
LIVE: Пресс-подход Вышинского и Черышевой в ПАСЕ
Выступление Вышинского и Черышевой в ПАСЕ по Sputnik Эстония
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Толстой призвал не делить журналистов на плохих и хороших
Американская ракета-носитель Antares
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вышинский рассказал о притеснении российских СМИ в Европе
Глава Sputnik Эстония Елена Черышева во время пресс-конференции на полях сессии ПАСЕ. 28 января 2020
Глава Sputnik Эстония рассказала о ситуации со свободой слова в стране
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Кремль оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
Лавров прокомментировал "сделку века" США
Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде
В Саудовской Аравии одобрили открытие торгпредства России
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Один из подозреваемых по делу МН17 обратился за защитой
В салоне автобуса
Украинку высадили из автобуса после скандала из-за сериала на русском
Министр обороны Сербии Александр Вулин
В Сербии ответили на критику по поводу дружбы с Россией
Уборка урожая моркови в Кабардино-Балкарии
Немецкие СМИ признали "невероятный подъем" сельского хозяйства России
Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря советской армией
Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
04:04Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание
04:03Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио
03:57Трамп планирует наложить вето на возможное решение конгресса по Ирану
Лента новостейМолния