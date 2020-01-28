Российские соотечественники в Эстонии осудили давление на Sputnik

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Координационный совет российских соотечественников Координационный совет российских соотечественников Эстонии (КСРСЭ) заявил, что давление эстонских властей на российское агентство Sputnik Эстония напоминает времена маккартизма в США в 40х-50х годах.

Маккартизм - явление американской истории в середине ХХ века, когда общество "зачищали" от предполагаемых коммунистов, что сопровождалось массовым остракизмом невиновных людей. Сенатор Джозеф Маккарти возглавлял поиск коммунистов в учреждениях, что и дало его имя данной кампании.

"В связи с беспрецедентным давлением на журналистов Sputnik Эстония мы, члены КСРСЭ, заявляем следующее. Первое, в Эстонии любят рассуждать о пропагандистском характере российских СМИ, имея в виду, прежде всего, информационное агентство Sputnik Эстония. Этот заезженный политологический штамп призван скрыть тот очевидный для всех думающих читателей факт, что любое средство массовой информации наряду с подачей собственно информации пропагандирует и мировоззренческие позиции своих владельцев, будь то частное лицо или государство", - говорится в заявлении координационного совета на официальном портале российских соотечественников Эстонии.

Как отметили в организации, в этом контексте практически все государственные и частные СМИ Эстонии пропагандируют официальную позицию Эстонии по разным аспектам современной жизни, в том числе и по эстонско-российским отношениям. "Второе. Как мы знаем из истории то, что мы наблюдаем сейчас в отношении журналистов Sputnik Эстония чем-то напоминает те трагические времена маккартизма в США, когда обвинениям в антиамериканизме и измене подвергались все, кто давал хоть малейший повод к сомнениям", - добавили в координационном совете.

В КСРСЭ задаются вопросом, есть ли какая-то логика в политике эстонских властей, когда одновременно с угрозами в адрес российских журналистов члены правительства Эстонии, отвечающие за экономику, обращаются в Кремль с просьбой сохранить российский морской транзит через Таллин. "Такой транзит приносит стране десятки миллионов долларов дохода в год, и если он прекратится, таллиннский порт почти наверняка придёт в запустение, как уже ныне превратившийся в пустынную территорию некогда процветавший порт Мууга", - отметили в организации.

"И четвёртое, министерство культуры продолжает составление проекта новой программы интеграции на 2021-2030 годы, на период до 2020 года. Беспрецедентное же давление со стороны эстонских властей и финансовых учреждений на сотрудников информационного агентства Sputnik Эстония не способствуют реализации программы интеграции", - подчеркнули в координационном совете.

Сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева. Сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены с 1 января прекратить трудовые отношения.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что стремление властей Эстонии распространить действие персональных санкций ЕС против генерального директора МИА "Россия сегодня" на коллектив Sputnik Эстония создает проблему в сфере свободы СМИ. В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отмечал, что обязательства по обеспечению свободы СМИ закреплены в Хельсинском акте.