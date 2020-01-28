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Эксперт считает, что угрозы широкого распространения коронавируса нет
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РИА Новости

Эксперт считает, что угрозы широкого распространения коронавируса нет

12:25 28.01.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевПассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Угрозы широкого мирового распространения коронавируса, вспышка которого началась в Китае, пока нет, считает руководитель отдела вирусологии Института экспериментальной медицины Лариса Руденко.
"Мы не можем сказать, что это эпидемия. Эта вспышка (коронавируса)… Это еще не конец света… Опасности широкого распространения на сегодняшний день нет", - сказала Руденко журналистам.
По ее словам, распространяемость коронавирусного типа не столь высока, как аналогичные показатели других респираторных заболеваний. И для того, чтобы заразиться коронавирусом от больного, необходим длительный тесный контакт. "Встретив китайца на улице, вы не заболеете коронавирусом даже если у него есть эта инфекция", - отметила Руденко.
По ее словам, Институт экспериментальной медицины около двух лет назад начал разработку векторной вакцины от коронавирусных инфекций, "платформа" которой в перспективе позволит использовать эту вакцину и для борьбы с новым типом коронавируса.
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По мнению Руденко, разработка отдельной вакцины от коронавируса нового типа может занять "годы", поскольку, помимо разработки самой вакцины, необходимы лабораторные исследования, а также несколько этапов клинических испытаний. Она воздержалась от оценки того, ученые какой страны смогут первыми создать вакцину от китайского коронавируса.
Как сообщала в понедельник главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, в России выявлено более 100 человек, имеющих признаки инфекционного заболевания и посещавших Китай, однако ни в одном из случаев не установлен коронавирус.
По последним данным, госкомитет здравоохранения КНР общее число заболевших пневмонией, которую вызвал новый вид коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 – скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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