Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ в первом туре

СТРАСБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Глава делегации РФ Петр Толстой не набрал достаточного числа голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы в первом туре, второй этап голосования пройдет во вторник, итоги были озвучены на пленарном заседании ПАСЕ.
Согласно озвученной на заседании информации, для избрания в первом туре Толстой должен был набрать 162 голоса при 172 участниках голосования. Кандидатуру Толстого поддержал 101 парламентарий, против выступил 71 человек.
В связи с этим во вторник пройдет второй тур голосования, результаты будут озвучены до конца второй части пленарного заседания ассамблеи.
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