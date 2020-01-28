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Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ в первом туре
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РИА Новости

Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ в первом туре

12:27 28.01.2020
2699
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Глава делегации РФ Петр Толстой не набрал достаточного числа голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы в первом туре, второй этап голосования пройдет во вторник, итоги были озвучены на пленарном заседании ПАСЕ.
Согласно озвученной на заседании информации, для избрания в первом туре Толстой должен был набрать 162 голоса при 172 участниках голосования. Кандидатуру Толстого поддержал 101 парламентарий, против выступил 71 человек.
В связи с этим во вторник пройдет второй тур голосования, результаты будут озвучены до конца второй части пленарного заседания ассамблеи.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
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Петр ТолстойПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Популярные комментарии
И ведь всё цепляемся за это сборище. А надо отцепляться.
28 января, 12:39
aalnoor1953
920000
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