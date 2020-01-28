Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ в первом туре

Согласно озвученной на заседании информации, для избрания в первом туре Толстой должен был набрать 162 голоса при 172 участниках голосования. Кандидатуру Толстого поддержал 101 парламентарий, против выступил 71 человек.

В связи с этим во вторник пройдет второй тур голосования, результаты будут озвучены до конца второй части пленарного заседания ассамблеи.