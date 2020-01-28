Нарышкин: главный приоритет в этом году – это 75-летие великой Победы

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В 2020 году главным приоритетом для Российского исторического общества станет празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил в ходе пресс-конференции в медиацентре МИА "Россия сегодня" председатель РИО Сергей Нарышкин. Организации – члены Российского исторического общества посвятят этому юбилею международные и другие конференции, круглые столы, книги, выставки, кинофильмы.

"В апреле в выставочном зале федеральных архивов откроется выставка "Сталин, Рузвельт, Черчилль", впервые будет представлен оригинал так называемого соглашения о процентах. В октябре 1944 года Черчилль предложил Сталину разделить Балканы и часть Юго-Восточной Европы на зоны советского и западного влияния. Свои предложения он записал на листе бумаги, которую показал членам советской делегации", – сказал Нарышкин.

Он добавил, что в Югославии Советскому Союзу отводилось 50% влияния, в только что освобожденной советскими войсками Болгарии – 75%. "Такая беззастенчивость и цинизм британской дипломатии", – отметил Нарышкин.

Он напомнил, что 75 лет назад, в январские дни 1945 года, советские войска успешно провели самое стремительное наступление за весь период войны – Висло-Одерскую операцию, в ходе которой силами Красной армии и Войска польского была освобождена Варшава. "В память об этой освободительной миссии Красной армии Российское историческое общество с 2019 года реализует международный проект "Путь к Победе". Суть проекта в организации выставок в столицах стран, освобожденных Красной армией. Уже 6 таких выставок состоялось в 2019 году, а всего их будет около 20", – рассказал Нарышкин.

9 августа 1945 года Советский Союз вступил в войну с Японией, сделав весомый вклад в освободительную борьбу китайских патриотов.

Наши страны по сей день хранят память об этих событиях. В преддверии Дня Победы в Москве на высоком уровне пройдет встреча российских и китайских историков, состоится круглый стол по темам совместной борьбы в период Второй мировой войны", – сказал Нарышкин.

Он добавил, что российские историки также планируют провести совместно с китайскими коллегами конференцию на полях Восточного экономического форума.

24 апреля по всей стране и за рубежом состоится акция "Диктант Победы", проект реализуется РИО совместно с партией "Единая Россия". "В прошлом году участие в "Диктанте Победы" приняло порядка 150 тысяч человек, не только в нашей стране, но и в 23 зарубежных странах", – отметил Нарышкин, добавив, что и в последующие годы акция будет продолжена.

В рамках проекта "Без срока давности" во всех регионах России, пострадавших от оккупации, будут созданы тематические выставки о трагедиях мирного населения в 1941–1944 годах. "Для этого предполагается обобщить уже доступные свидетельства о нацистских злодеяниях, а в ряде случаев и рассекретить новые источники", – сказал Нарышкин.