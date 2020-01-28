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В Госдуме заявили, что Зеленский плюнул в лицо ветеранам
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РИА Новости

В Госдуме заявили, что Зеленский плюнул в лицо ветеранам

12:21 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что президент Украины Владимир Зеленский, назвав Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны, плюнул в лицо оставшимся в живых ветеранам ВОВ.
Выступая на памятном мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау", Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Говоря об освобождении советскими войсками Аушвица, он избежал упоминания СССР, однако рассказал об уроженцах Украины, участвовавших в операции.
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"Лучше бы остался блестящим актером и не стал заниматься политиканством. Зеленский просто плюнул в лицо тем оставшимся в живых ветеранам ВОВ, обвиняя их в самоотверженной борьбе с нацизмом", - сказал Бальбек РИА Новости.
По его словам, "мы уже давно наблюдаем, как развивается политическая драма украинского президента: он вприпрыжку готов бежать к тем, кто пообещает инвестиции и якобы дружбу с Киевом, тем более что украинская власть уже забыла, кто и какими силами освобождал столицу Незалежной".
"Зеленский действует в фарватере логики нацистов, которые мечтали натравить друг на друга народы СССР", - резюмировал Бальбек.
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Руслан БальбекГосдума РФВладимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаОбщество
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