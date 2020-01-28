В Госдуме заявили, что Зеленский плюнул в лицо ветеранам

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что президент Украины Владимир Зеленский , назвав Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны, плюнул в лицо оставшимся в живых ветеранам ВОВ.

Выступая на памятном мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау", Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны. Говоря об освобождении советскими войсками Аушвица, он избежал упоминания СССР, однако рассказал об уроженцах Украины, участвовавших в операции.

"Лучше бы остался блестящим актером и не стал заниматься политиканством. Зеленский просто плюнул в лицо тем оставшимся в живых ветеранам ВОВ, обвиняя их в самоотверженной борьбе с нацизмом", - сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, "мы уже давно наблюдаем, как развивается политическая драма украинского президента: он вприпрыжку готов бежать к тем, кто пообещает инвестиции и якобы дружбу с Киевом, тем более что украинская власть уже забыла, кто и какими силами освобождал столицу Незалежной".