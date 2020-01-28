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Культура
2020-01-28T23:47+0300
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У франшизы "Трансформеры" появится два новых фильма
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РИА Новости

У франшизы "Трансформеры" появится два новых фильма

23:47 28.01.2020
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© Di Bonaventura Pictures (2017)Кадр из фильма "Трансформеры: Последний рыцарь"
Кадр из фильма Трансформеры: Последний рыцарь
© Di Bonaventura Pictures (2017)
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Paramount ведет работу над сценариями сразу двух фильмов франшизы "Трансформеры", сообщает Variety.
Один из них пишет Джеймс Вандербилт ("Загадочное убийство", "Я иду искать"). Над другим работает Джоби Харольд ("Меч короля Артура", "Армия мертвецов", Джон Уик: Парабеллум").
Эти ленты представят возможность разного развития сюжетных линий внутри одной франшизы. Пока не сообщается, кто будет режиссером этих картин.
"Трансформеры" собрали в мировом прокате более 4 миллиардов долларов после запуска в 2007 году. Первый фильм режиссер Майкл Бэй снял по мотивам серии игрушек компании Hasbro и одноименного мультсериала.
Одну из главных ролей, Сэма Уитвики, в первых трех фильмах сыграл американский актер Шайа Лабаф.
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