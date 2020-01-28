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В Саудовской Аравии одобрили открытие торгпредства России
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РИА Новости

В Саудовской Аравии одобрили открытие торгпредства России

12:18 28.01.2020
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CC BY-SA 4.0 / B.alotaby / Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде
Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде
CC BY-SA 4.0 / B.alotaby /
Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде . Архивное фото
ДОХА, 28 янв - РИА Новости. Меджлис аш-Шура (Консультативный совет) Саудовской Аравии одобрил проект соглашения между правительствами Саудовской Аравии и России о взаимном открытии торговых представительств, говорится в сообщении совета в социальной сети Twitter.
"Меджлис аш-Шура одобрил проект соглашения между правительствами Саудовской Аравии и Российской Федерации о совместном создании торговых представительств", - отметили в совете.
Вопрос об открытии торгового представительства России в Саудовской Аравии поднимается с 2018 года.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
14 октября 2019, 20:10Культура
Россия и Саудовская Аравия подписали меморандум о культурном сотрудничестве
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Саудовская АравияРоссияВ мире
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