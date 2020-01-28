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Группа "Аэрофлот" в 2019 году перевезла 60,7 млн пассажиров
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РИА Новости

Группа "Аэрофлот" в 2019 году перевезла 60,7 млн пассажиров

12:18 28.01.2020
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© РИА Новости / Марина ЛысцеваСамолет Airbus-320
Самолет Airbus-320
© РИА Новости / Марина Лысцева
МОСКВА, 28 янв - ПАО "Аэрофлот". ПАО "Аэрофлот" (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы "Аэрофлот" (далее "Группа") и авиакомпании "Аэрофлот — российские авиалинии" (далее "Компания") за декабрь и двенадцать месяцев 2019 года.
За двенадцать месяцев 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 60,7 млн пассажиров, что на 9,0% превышает результат 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 37,2 млн пассажиров, на 4,1% больше, чем за прошлый год.
Пассажирооборот Группы увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот Компании — на 3,8%. Предельный пассажирооборот Группы увеличился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предельный пассажирооборот Компании — на 5,5%.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 0,8 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составил 81,9%, по Компании показатель снизился на 1,3 п.п., до 79,2%.
В декабре 2019 года Группа "Аэрофлот" перевезла 4,4 млн пассажиров, что на 0,9% превышает результат за декабрь 2018 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,8 млн пассажиров, на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пассажирооборот Группы "Аэрофлот" увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании "Аэрофлот" снизился на 2,2%. Предельный пассажирооборот Группы "Аэрофлот" увеличился на 1,5%, по Компании — снизился на 0,4%.
Процент занятости пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" снизился на 0,7 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 76,4%. По авиакомпании "Аэрофлот" процент занятости пассажирских кресел снизился на 1,4 п.п., до 73,5%.
В декабре 2019 года из парка Группы "Аэрофлот" выведено четыре воздушных судна: Airbus A330-300, Airbus A320, Airbus A319 и DHC-8-200. За тот же период из парка авиакомпании "Аэрофлот" выбыло два воздушных судна: Airbus A320 и Airbus A330-300.
По состоянию на 31 декабря 2019 года парк Группы "Аэрофлот" и авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 358 и 245 воздушных судов соответственно.
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