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В Нидерландах признали права "Союзплодоимпорта" на бренд Stolichnaya
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РИА Новости

В Нидерландах признали права "Союзплодоимпорта" на бренд Stolichnaya

12:15 28.01.2020 (обновлено: 13:31 28.01.2020)
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© Depositphotos / monticelloВодка "Столичная"
Водка Столичная
© Depositphotos / monticello
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Верховный суд Нидерландов окончательно признал "Союзплодоимпорт" единственным законным правообладателем товарных знаков Stolichnaya и Moskovskaya на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, говорится в сообщении предприятия.
Как отмечают в "Союзплодоимпорте", высшая судебная инстанция не нашла оснований для пересмотра решений, ранее вынесенных голландскими судами, и закрепила за предприятием права на легендарные водочные бренды.
Решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит, говорится в сообщении.
"ФКП "Союзплодоимпорт" считает решение Верховного суда Нидерландов знаковым и уверено, что оно будет иметь прецедентное значение в ведущихся в настоящее время судебных процессах по возврату прав ФКП "Союзплодоимпорт" на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya не только в странах ЕС, но и по всему миру", — сказал гендиректор предприятия Алексей Маклаков.
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"Это решение ставит точку в судебном разбирательстве, которое длилось 17 лет, и подтверждает право ФКП "Союзплодоимпорт" на торговые марки на территории стран Бенилюкса", — сказал РИА Новости руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Алешин.
"Союзплодоимпорт" владеет рядом товарных знаков на алкогольную, спиртосодержащую и пищевую продукцию и занимается, в частности, восстановлением исключительных прав на эти объекты интеллектуальной собственности.
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