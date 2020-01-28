В Нидерландах признали права "Союзплодоимпорта" на бренд Stolichnaya

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Нидерландов окончательно признал "Союзплодоимпорт" единственным законным правообладателем товарных знаков Stolichnaya и Moskovskaya на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, говорится в сообщении предприятия.

Как отмечают в "Союзплодоимпорте", высшая судебная инстанция не нашла оснований для пересмотра решений, ранее вынесенных голландскими судами, и закрепила за предприятием права на легендарные водочные бренды.

Решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит, говорится в сообщении.

"ФКП "Союзплодоимпорт" считает решение Верховного суда Нидерландов знаковым и уверено, что оно будет иметь прецедентное значение в ведущихся в настоящее время судебных процессах по возврату прав ФКП "Союзплодоимпорт" на товарные знаки Stolichnaya и Moskovskaya не только в странах ЕС, но и по всему миру", — сказал гендиректор предприятия Алексей Маклаков.

Росалкогольрегулирование также приветствовало вердикт суда.

"Это решение ставит точку в судебном разбирательстве, которое длилось 17 лет, и подтверждает право ФКП "Союзплодоимпорт" на торговые марки на территории стран Бенилюкса", — сказал РИА Новости руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Алешин.