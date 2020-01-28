Собянин: в Москве достаточно лекарств и средств защиты от коронавируса

"В больницах и аптечных учреждениях имеется достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты. Тем не менее, мы дополнительно закупим медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, ручные дозаторы дезинфекторов, которые могут потребоваться медикам", - написал Собянин на своем официальном сайте.