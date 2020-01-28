Собянин: в Москве достаточно лекарств и средств защиты от коронавируса

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В больницах и аптеках Москвы имеется достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты от коронавируса, дополнительно будет закуплено медоборудование и защитные костюмы для медиков, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
"В больницах и аптечных учреждениях имеется достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты. Тем не менее, мы дополнительно закупим медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, ручные дозаторы дезинфекторов, которые могут потребоваться медикам", - написал Собянин на своем официальном сайте.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.