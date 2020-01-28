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Религия и мировоззрение
2020-01-28T14:24+0300
https://ria.ru/20200128/1563961251.html
Патриарх совершил отпевание протопресвитера Матфея Стаднюка
https://cdn24.img.ria.ru/images/156389/97/1563899791_0:431:2048:1583_1036x0_80_0_0_e00eb7de4e92aad7d50368cf32661c09.jpg
РИА Новости

Патриарх совершил отпевание протопресвитера Матфея Стаднюка

12:13 28.01.2020 (обновлено: 14:24 28.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПочетный настоятель Богоявленского собора протопресвитер Матфей Стаднюк во время Божественной литургии в праздник Крещения Господня в Богоявленском кафедральном соборе.
Почетный настоятель Богоявленского собора протопресвитер Матфей Стаднюк во время Божественной литургии в праздник Крещения Господня в Богоявленском кафедральном соборе.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил во вторник отпевание почетного настоятеля столичного Богоявленского кафедрального собора в Елохове протопресвитера Матфея Стаднюка, которого он назвал "целой эпохой в жизни Церкви".
Протопресвитер Матфей Саввич Стаднюк скончался 26 января 2020 года на 95-м году жизни. Отпевание прошло в Елоховском соборе, где он был настоятелем 42 года.
"Отец Матфей являл пример того, как, оставаясь верным Церкви, никак не поступаясь своими принципами, сохранять определенное пространство для общения с окружающим миром и использовать это общение, в том числе, для укрепления веры в народе и позиций Церкви в тогдашнем практически атеистическом обществе. Отец Матфей был человеком, верным Церкви, преданным делу Божьему и, кроме того, обладавшим замечательными пастырскими качествами", - сказал патриарх.
Он подчеркнул, что, несмотря на то, что Стаднюк занимал достаточно высокое положение в церковной иерархии и был настоятелем главного кафедрального собора в Москве, он "всегда в первую очередь оставался пастырем и служителем церкви Божией".
Обращаясь к собравшимся в храме перед началом отпевания, предстоятель Русской церкви сказал, что во время поминальной службы нужно будет "испросить вечной памяти" о скончавшемся протопресвитере.
"Память вечная в Церкви – это молитвенная память в первую очередь, потому что ни в какой другой памяти люди, перешедшие границу земной жизни и ушедшие в вечность, не нуждаются. А вот эта молитвенная память есть главное, что после перехода в иную жизнь имеет значение для человеческих душ", - добавил патриарх.
Матфей Стаднюк был рукоположен в диаконы в 1945 году. Служил в Черновцах (сейчас Украина), Москве, Египте, Нью-Йорке. В разное время был секретарем патриархов Московских и всея Руси Пимена и Алексея II, возглавлял хозяйственное управление Московской патриархии. С 1978 по 2013 годы – настоятель, а после 2013 года – почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове.
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