Патриарх совершил отпевание протопресвитера Матфея Стаднюка

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил во вторник отпевание почетного настоятеля столичного Богоявленского кафедрального собора в Елохове протопресвитера Матфея Стаднюка, которого он назвал "целой эпохой в жизни Церкви".

Протопресвитер Матфей Саввич Стаднюк скончался 26 января 2020 года на 95-м году жизни. Отпевание прошло в Елоховском соборе, где он был настоятелем 42 года.

"Отец Матфей являл пример того, как, оставаясь верным Церкви, никак не поступаясь своими принципами, сохранять определенное пространство для общения с окружающим миром и использовать это общение, в том числе, для укрепления веры в народе и позиций Церкви в тогдашнем практически атеистическом обществе. Отец Матфей был человеком, верным Церкви, преданным делу Божьему и, кроме того, обладавшим замечательными пастырскими качествами", - сказал патриарх.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что Стаднюк занимал достаточно высокое положение в церковной иерархии и был настоятелем главного кафедрального собора в Москве, он "всегда в первую очередь оставался пастырем и служителем церкви Божией".

Обращаясь к собравшимся в храме перед началом отпевания, предстоятель Русской церкви сказал, что во время поминальной службы нужно будет "испросить вечной памяти" о скончавшемся протопресвитере.

"Память вечная в Церкви – это молитвенная память в первую очередь, потому что ни в какой другой памяти люди, перешедшие границу земной жизни и ушедшие в вечность, не нуждаются. А вот эта молитвенная память есть главное, что после перехода в иную жизнь имеет значение для человеческих душ", - добавил патриарх.