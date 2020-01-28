ВОЗ и Китай готовы сотрудничать в борьбе с коронавирусом

Министр иностранных дел КНР Ван И и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус во время встречи в Пекине

Министр иностранных дел КНР Ван И и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус во время встречи в Пекине

"ВОЗ надеется на укрепление сотрудничества с Китаем и готова предоставить Пекину всю необходимую помощь в соответствии с потребностями китайской стороны", - заявил Гебрейесус.

Ван И в свою очередь поблагодарил главу ВОЗ за то, что организация придерживается объективной и справедливой позиции.

"Китай также готов продолжать усиливать сотрудничество с международным сообществом, особенно с ВОЗ, сохраняя открытое и транспарентное отношение", - указал Ван И.