Собянин держит ситуацию по коронавирусу в Москве под личным контролем

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня". Архивное фото

Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"

"Держу ситуацию на личном контроле", - сообщил Собянин в своем личном блоге.

Он также отметил, что ведется работа по оперативным поставкам в столицу современных систем для диагностики коронавируса.

"Совместно с Роспотребнадзором работаем над оперативными поставками в Москву современных тест-систем, способных достаточно быстро и надежно диагностировать коронавирус", - отметил Собянин.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.