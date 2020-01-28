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Собянин держит ситуацию по коронавирусу в Москве под личным контролем
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РИА Новости

Собянин держит ситуацию по коронавирусу в Москве под личным контролем

12:12 28.01.2020 (обновлено: 14:56 28.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня". Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что держит ситуацию по коронавирусу в Москве под своим личным контролем.
"Держу ситуацию на личном контроле", - сообщил Собянин в своем личном блоге.
Он также отметил, что ведется работа по оперативным поставкам в столицу современных систем для диагностики коронавируса.
"Совместно с Роспотребнадзором работаем над оперативными поставками в Москву современных тест-систем, способных достаточно быстро и надежно диагностировать коронавирус", - отметил Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 12:08
В Москве создали штаб для мониторинга ситуации по коронавирусу
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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Распространение нового коронавирусаСергей СобянинМосква
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