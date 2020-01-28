На Камчатке расширяют доступ к интернету

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 янв — РИА Новости . На Камчатке завершилась прокладка волоконно-оптической линии связи к поселкам Озерновский и Запорожье Усть-Большерецкого района, большую часть средств для этих целей выделил краевой бюджет, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.

Он уточнил, что проект по развитию инфраструктуры связи в Камчатском крае реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Бюджет проекта – 126 миллионов рублей, из них 20 миллионов – собственные средства ПАО "Ростелеком", 66 миллионов – субсидия из бюджета региона и еще 40 миллионов выделили рыбоперерабатывающие заводы "Витязь-Авто" и "РКЗ №55".