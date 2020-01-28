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Камчатский край
Камчатский край
2020-01-28T12:10+0300
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На Камчатке расширяют доступ к интернету
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РИА Новости

На Камчатке расширяют доступ к интернету

12:10 28.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан
Вид на Петропавловск-Камчатский и Кореякский вулкан
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 янв — РИА Новости. На Камчатке завершилась прокладка волоконно-оптической линии связи к поселкам Озерновский и Запорожье Усть-Большерецкого района, большую часть средств для этих целей выделил краевой бюджет, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
Он уточнил, что проект по развитию инфраструктуры связи в Камчатском крае реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Бюджет проекта – 126 миллионов рублей, из них 20 миллионов – собственные средства ПАО "Ростелеком", 66 миллионов – субсидия из бюджета региона и еще 40 миллионов выделили рыбоперерабатывающие заводы "Витязь-Авто" и "РКЗ №55".
Запустить в коммерческую эксплуатацию волоконно-оптическую линию связи планируется в субботу, 1 февраля.
До конца 2021 года на Камчатке "Ростелеком" подключит к интернету в общей сложности 182 социально-значимых объекта. По мнению губернатора Владимира Илюхина, как можно больше жителей края должны получить доступ к скоростному интернету: особенно актуальным этот вопрос остается для северных районов.
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин
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Камчатский крайВладимир Илюхин
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