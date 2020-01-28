В Москве создали штаб для мониторинга ситуации по коронавирусу

Он отметил, что в последние дни внимание всего мира приковано к новостям из Китая, где всё большее распространение получает новый коронавирус.

"К счастью, пока коронавирус обходит Россию стороной. По данным Роспотребнадзора, в нашей стране не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания. Тем не менее, мы должны быть настороже. Хотя Москва и находится в 6,5 тысячах километров от очага эпидемии - китайского города Ухань, через наш город проходят огромные потоки людей: туристы, работники, бизнесмены, студенты. И несмотря на то, что власти КНР ограничили выезд организованных групп своих граждан за рубеж, сейчас в Москве находится немало туристов, которые приехали сюда до введения ограничений", - пишет мэр.